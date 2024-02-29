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Мед из пасеки "Суйстамо" отметили знаком "Сделано в Карелии" - РИА Новости, 29.02.2024
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13:49 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/med-1930221642.html
Мед из пасеки "Суйстамо" отметили знаком "Сделано в Карелии"
Мед из пасеки "Суйстамо" отметили знаком "Сделано в Карелии" - РИА Новости, 29.02.2024
Мед из пасеки "Суйстамо" отметили знаком "Сделано в Карелии"
Мед, произведенный на семейной пасеке "Суйстамо", отметили знаком "Сделано в Карелии", это стало возможным благодаря господдержке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:49
2024-02-29T13:49
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мед, произведенный на семейной пасеке "Суйстамо", отметили знаком "Сделано в Карелии", это стало возможным благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия. Пчеловодством на пасеке занимается фермер Вера Богданова вместе с мужем. Их пасека находится около озера Суйстамонъярви. Дело развивается с помощью предоставленной господдержки. Например, республиканский центр "Мой бизнес" помог фермерам получить право на использование знака "Сделано в Карелии". Знак владельцы пасеки получили после того, как их продукция прошла сертификацию. Фермеры и до этого получали госпомощь в рамках нацпроектов. Так, почти два года назад Богданова по итогам конкурсного отбора выиграла грант "Агростартап". На эти деньги женщина купила 60 пчелосемей с ульями, необходимое оборудование для сбора меда и трактор с навесным оборудованием. "Я получила грант от Минсельхоза почти три миллиона рублей. Не так давно я потратила средства гранта, а сейчас воспользовалась другой мерой поддержки уже в центре "Мой бизнес", чтобы сертифицировать свой товар", – сказала женщина. Фермеры хотят заниматься расширением своего бизнеса. У них в планах выращивать ягодные кустарники, чтобы мед был разнообразнее и вкуснее. Услуги центр "Мой бизнес" оказывает по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по решению президента России.
https://ria.ru/20240228/fermer-1929953033.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Карелия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Предприниматели

Мед из пасеки "Суйстамо" отметили знаком "Сделано в Карелии"

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПчелы на сотах на карельской пасеке
Пчелы на сотах на карельской пасеке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мед, произведенный на семейной пасеке "Суйстамо", отметили знаком "Сделано в Карелии", это стало возможным благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия.
Пчеловодством на пасеке занимается фермер Вера Богданова вместе с мужем. Их пасека находится около озера Суйстамонъярви. Дело развивается с помощью предоставленной господдержки. Например, республиканский центр "Мой бизнес" помог фермерам получить право на использование знака "Сделано в Карелии". Знак владельцы пасеки получили после того, как их продукция прошла сертификацию.
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Фермеры и до этого получали госпомощь в рамках нацпроектов. Так, почти два года назад Богданова по итогам конкурсного отбора выиграла грант "Агростартап". На эти деньги женщина купила 60 пчелосемей с ульями, необходимое оборудование для сбора меда и трактор с навесным оборудованием.
"Я получила грант от Минсельхоза почти три миллиона рублей. Не так давно я потратила средства гранта, а сейчас воспользовалась другой мерой поддержки уже в центре "Мой бизнес", чтобы сертифицировать свой товар", – сказала женщина.
© Фото : Официальный интернет-портал Республики КарелияФермер Вера Богданова
Фермер Вера Богданова - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Официальный интернет-портал Республики Карелия
Фермер Вера Богданова
Фермеры хотят заниматься расширением своего бизнеса. У них в планах выращивать ягодные кустарники, чтобы мед был разнообразнее и вкуснее.
Услуги центр "Мой бизнес" оказывает по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по решению президента России.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРеспублика КарелияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Предприниматели
 
 
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