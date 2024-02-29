https://ria.ru/20240229/med-1930221642.html

Мед из пасеки "Суйстамо" отметили знаком "Сделано в Карелии"

Мед из пасеки "Суйстамо" отметили знаком "Сделано в Карелии" - РИА Новости, 29.02.2024

Мед из пасеки "Суйстамо" отметили знаком "Сделано в Карелии"

Мед, произведенный на семейной пасеке "Суйстамо", отметили знаком "Сделано в Карелии", это стало возможным благодаря господдержке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:49

2024-02-29T13:49

2024-02-29T13:49

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поддержка бизнеса

республика карелия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мед, произведенный на семейной пасеке "Суйстамо", отметили знаком "Сделано в Карелии", это стало возможным благодаря господдержке, сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия. Пчеловодством на пасеке занимается фермер Вера Богданова вместе с мужем. Их пасека находится около озера Суйстамонъярви. Дело развивается с помощью предоставленной господдержки. Например, республиканский центр "Мой бизнес" помог фермерам получить право на использование знака "Сделано в Карелии". Знак владельцы пасеки получили после того, как их продукция прошла сертификацию. Фермеры и до этого получали госпомощь в рамках нацпроектов. Так, почти два года назад Богданова по итогам конкурсного отбора выиграла грант "Агростартап". На эти деньги женщина купила 60 пчелосемей с ульями, необходимое оборудование для сбора меда и трактор с навесным оборудованием. "Я получила грант от Минсельхоза почти три миллиона рублей. Не так давно я потратила средства гранта, а сейчас воспользовалась другой мерой поддержки уже в центре "Мой бизнес", чтобы сертифицировать свой товар", – сказала женщина. Фермеры хотят заниматься расширением своего бизнеса. У них в планах выращивать ягодные кустарники, чтобы мед был разнообразнее и вкуснее. Услуги центр "Мой бизнес" оказывает по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по решению президента России.

https://ria.ru/20240228/fermer-1929953033.html

https://ria.ru/20240227/selkhozkooperativy-1929785374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), предприниматели