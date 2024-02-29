https://ria.ru/20240229/matushkin-1930173340.html

Матушкин: голосование на выборах президента – гражданский долг каждого

Матушкин: голосование на выборах президента – гражданский долг каждого - РИА Новости, 29.02.2024

Матушкин: голосование на выборах президента – гражданский долг каждого

Участие в голосовании на выборах президента России – гражданский долг избирателя, избирательный участок должен посетить каждый, сообщил председатель Тамбовской... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:13

2024-02-29T12:13

2024-02-29T12:13

тамбовская область

тамбовская область

тамбов

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

леонид слуцкий (политик)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участие в голосовании на выборах президента России – гражданский долг избирателя, избирательный участок должен посетить каждый, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, в областной думе прошло обсуждение подготовки к выборам президента страны. В обсуждении приняли участие представители областной избирательной комиссии. Подготовку и проведение выборов на территории области будут обеспечивать избирательная комиссия Тамбовской области, 32 территориальные избирательные комиссии, 826 участковых избирательных комиссий, в том числе две - в местах временного пребывания избирателей. Избиратели, которые не могут по уважительным причинам прийти на избирательный участок, могут подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности проголосовать дома. "И я лично, и все члены моей семьи всегда принимают участие в голосовании на выборах всех уровней. Считаю, что каждый из нас должен посетить свой избирательный участок. Мы будем голосовать за будущее нашей страны, в которой жить нашим детям, нашим внукам. Поэтому каждый гражданин, имеющий право голоса, должен принять участие в этом судьбоносном для нашего государства деле", - цитирует пресс-служба Матушкина. На выборах президента в регионе будет применяться механизм "Мобильный избиратель". Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать заявление о включении в список избирателей не по месту регистрации, а по месту своего нахождения. Заявление может быть подано в любую территориальную избирательную комиссию, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в электронном виде через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных услуг" или в любую участковую избирательную комиссию. Средствами видеонаблюдения на выборах будут оборудованы помещения для голосования 325-ти избирательных участков. Планируется применение видеокамер с возможностью записи и трансляции изображения на специальный служебный портал, а также на средства отображения информации коллективного пользования (видеостена). В помещениях для голосования, не оборудованных средствами видеонаблюдения, будут применяться средства видеорегистрации. На 66-ти избирательных участках, расположенных на территории Тамбова, будут использоваться технические средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней. "Выборы должны пройти легитимно и максимально прозрачно. Для этого сейчас создаются все условия. Каждый избиратель должен иметь возможность проявить свое волеизъявление, даже если у него ограниченные физические возможности, если он не может посетить свой избирательный участок. Важен каждый голос", - подчеркнул Матушкин. Также с 17 февраля по 7 марта в регионе проходит адресное информирование и оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, а также о формах голосования на выборах президента РФ членами участковых избирательных комиссий. Депутаты регионального парламента во главе с Матушкиным тоже участвуют в информировании населения о предстоящих днях голосования во время встреч с жителями своих избирательных округов. Одной из основных площадок для информирования стал Штаб общественной поддержки Тамбовской области, открытый 15 января в областном центре. На базе штаба ежедневно проходят различные мероприятия - круглые столы, лекции, мастер-классы, спортивные тренировки. На базе штаба также ведут приемы граждан депутаты областной думы. Спикер регионального парламента Матушкин одним из первых провел личный прием граждан в Штабе общественной поддержки. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240228/byudzhet-1930034584.html

https://ria.ru/20240220/podderzhka-1928448499.html

https://ria.ru/20231224/tambov-1917776919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская область, тамбов, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), леонид слуцкий (политик), тамбовская областная дума