https://ria.ru/20240229/matushkin-1930173340.html
Матушкин: голосование на выборах президента – гражданский долг каждого
Матушкин: голосование на выборах президента – гражданский долг каждого - РИА Новости, 29.02.2024
Матушкин: голосование на выборах президента – гражданский долг каждого
Участие в голосовании на выборах президента России – гражданский долг избирателя, избирательный участок должен посетить каждый, сообщил председатель Тамбовской... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:13
2024-02-29T12:13
2024-02-29T12:13
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
леонид слуцкий (политик)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участие в голосовании на выборах президента России – гражданский долг избирателя, избирательный участок должен посетить каждый, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, в областной думе прошло обсуждение подготовки к выборам президента страны. В обсуждении приняли участие представители областной избирательной комиссии. Подготовку и проведение выборов на территории области будут обеспечивать избирательная комиссия Тамбовской области, 32 территориальные избирательные комиссии, 826 участковых избирательных комиссий, в том числе две - в местах временного пребывания избирателей. Избиратели, которые не могут по уважительным причинам прийти на избирательный участок, могут подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности проголосовать дома. "И я лично, и все члены моей семьи всегда принимают участие в голосовании на выборах всех уровней. Считаю, что каждый из нас должен посетить свой избирательный участок. Мы будем голосовать за будущее нашей страны, в которой жить нашим детям, нашим внукам. Поэтому каждый гражданин, имеющий право голоса, должен принять участие в этом судьбоносном для нашего государства деле", - цитирует пресс-служба Матушкина. На выборах президента в регионе будет применяться механизм "Мобильный избиратель". Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать заявление о включении в список избирателей не по месту регистрации, а по месту своего нахождения. Заявление может быть подано в любую территориальную избирательную комиссию, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в электронном виде через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных услуг" или в любую участковую избирательную комиссию. Средствами видеонаблюдения на выборах будут оборудованы помещения для голосования 325-ти избирательных участков. Планируется применение видеокамер с возможностью записи и трансляции изображения на специальный служебный портал, а также на средства отображения информации коллективного пользования (видеостена). В помещениях для голосования, не оборудованных средствами видеонаблюдения, будут применяться средства видеорегистрации. На 66-ти избирательных участках, расположенных на территории Тамбова, будут использоваться технические средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней. "Выборы должны пройти легитимно и максимально прозрачно. Для этого сейчас создаются все условия. Каждый избиратель должен иметь возможность проявить свое волеизъявление, даже если у него ограниченные физические возможности, если он не может посетить свой избирательный участок. Важен каждый голос", - подчеркнул Матушкин. Также с 17 февраля по 7 марта в регионе проходит адресное информирование и оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, а также о формах голосования на выборах президента РФ членами участковых избирательных комиссий. Депутаты регионального парламента во главе с Матушкиным тоже участвуют в информировании населения о предстоящих днях голосования во время встреч с жителями своих избирательных округов. Одной из основных площадок для информирования стал Штаб общественной поддержки Тамбовской области, открытый 15 января в областном центре. На базе штаба ежедневно проходят различные мероприятия - круглые столы, лекции, мастер-классы, спортивные тренировки. На базе штаба также ведут приемы граждан депутаты областной думы. Спикер регионального парламента Матушкин одним из первых провел личный прием граждан в Штабе общественной поддержки. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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тамбовская область, тамбов, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), леонид слуцкий (политик), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбов, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Леонид Слуцкий (политик), Тамбовская областная Дума
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участие в голосовании на выборах президента России – гражданский долг избирателя, избирательный участок должен посетить каждый, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, в областной думе прошло обсуждение подготовки к выборам президента страны. В обсуждении приняли участие представители областной избирательной комиссии. Подготовку и проведение выборов на территории области будут обеспечивать избирательная комиссия Тамбовской области
, 32 территориальные избирательные комиссии, 826 участковых избирательных комиссий, в том числе две - в местах временного пребывания избирателей.
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Избиратели, которые не могут по уважительным причинам прийти на избирательный участок, могут подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности проголосовать дома.
"И я лично, и все члены моей семьи всегда принимают участие в голосовании на выборах всех уровней. Считаю, что каждый из нас должен посетить свой избирательный участок. Мы будем голосовать за будущее нашей страны, в которой жить нашим детям, нашим внукам. Поэтому каждый гражданин, имеющий право голоса, должен принять участие в этом судьбоносном для нашего государства деле", - цитирует пресс-служба Матушкина.
На выборах президента в регионе будет применяться механизм "Мобильный избиратель". Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать заявление о включении в список избирателей не по месту регистрации, а по месту своего нахождения. Заявление может быть подано в любую территориальную избирательную комиссию, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в электронном виде через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных услуг" или в любую участковую избирательную комиссию. Средствами видеонаблюдения на выборах будут оборудованы помещения для голосования 325-ти избирательных участков.
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Планируется применение видеокамер с возможностью записи и трансляции изображения на специальный служебный портал, а также на средства отображения информации коллективного пользования (видеостена).
В помещениях для голосования, не оборудованных средствами видеонаблюдения, будут применяться средства видеорегистрации.
На 66-ти избирательных участках, расположенных на территории Тамбова
, будут использоваться технические средства подсчета голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней.
"Выборы должны пройти легитимно и максимально прозрачно. Для этого сейчас создаются все условия. Каждый избиратель должен иметь возможность проявить свое волеизъявление, даже если у него ограниченные физические возможности, если он не может посетить свой избирательный участок. Важен каждый голос", - подчеркнул Матушкин.
Также с 17 февраля по 7 марта в регионе проходит адресное информирование и оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, а также о формах голосования на выборах президента РФ членами участковых избирательных комиссий.
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Депутаты регионального парламента во главе с Матушкиным тоже участвуют в информировании населения о предстоящих днях голосования во время встреч с жителями своих избирательных округов. Одной из основных площадок для информирования стал Штаб общественной поддержки Тамбовской области, открытый 15 января в областном центре. На базе штаба ежедневно проходят различные мероприятия - круглые столы, лекции, мастер-классы, спортивные тренировки. На базе штаба также ведут приемы граждан депутаты областной думы. Спикер регионального парламента Матушкин одним из первых провел личный прием граждан в Штабе общественной поддержки.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин.