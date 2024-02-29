https://ria.ru/20240229/matkapital-1930282864.html

В России пересчитают сумму на программу маткапитала

В России пересчитают сумму на программу маткапитала - РИА Новости, 29.02.2024

В России пересчитают сумму на программу маткапитала

Сумма на программу маткапитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, общая цифра превысит 570 миллиардов рублей в год, заявила РИА Новости РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:42

2024-02-29T15:42

2024-02-29T15:42

экономика

россия

татьяна голикова

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

материнский капитал

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ОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сумма на программу маткапитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, общая цифра превысит 570 миллиардов рублей в год, заявила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин в своём послании предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. "У нас в год приблизительно 570 миллиардов расходуется на материнский капитал, но нам нужно будет пересчитать с учётом прогноза рождаемости и индексации - мы же индексируем по фактической инфляции с 1 февраля. Поэтому цифра будет больше, чем та, которую я назвала. Ну, соответственно, умножайте её на шесть", - сказала Голикова в ответ на вопрос, сколько средств потребуется на программу с учётом корректировки её сроков. Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, татьяна голикова, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , материнский капитал