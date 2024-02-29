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В России пересчитают сумму на программу маткапитала - РИА Новости, 29.02.2024
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15:42 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/matkapital-1930282864.html
В России пересчитают сумму на программу маткапитала
В России пересчитают сумму на программу маткапитала - РИА Новости, 29.02.2024
В России пересчитают сумму на программу маткапитала
Сумма на программу маткапитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, общая цифра превысит 570 миллиардов рублей в год, заявила РИА Новости РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:42
2024-02-29T15:42
экономика
россия
татьяна голикова
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
материнский капитал
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ОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сумма на программу маткапитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, общая цифра превысит 570 миллиардов рублей в год, заявила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин в своём послании предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. "У нас в год приблизительно 570 миллиардов расходуется на материнский капитал, но нам нужно будет пересчитать с учётом прогноза рождаемости и индексации - мы же индексируем по фактической инфляции с 1 февраля. Поэтому цифра будет больше, чем та, которую я назвала. Ну, соответственно, умножайте её на шесть", - сказала Голикова в ответ на вопрос, сколько средств потребуется на программу с учётом корректировки её сроков. Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, татьяна голикова, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , материнский капитал
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Материнский капитал
В России пересчитают сумму на программу маткапитала

Голикова: сумма на программу маткапитала превысит 570 миллиардов рублей в год

© Fotolia / Pavel LosevskyМама гуляет с детьми
Мама гуляет с детьми - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Fotolia / Pavel Losevsky
Мама гуляет с детьми. Архивное фото
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ОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сумма на программу маткапитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, общая цифра превысит 570 миллиардов рублей в год, заявила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в своём послании предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года.
«
"У нас в год приблизительно 570 миллиардов расходуется на материнский капитал, но нам нужно будет пересчитать с учётом прогноза рождаемости и индексации - мы же индексируем по фактической инфляции с 1 февраля. Поэтому цифра будет больше, чем та, которую я назвала. Ну, соответственно, умножайте её на шесть", - сказала Голикова в ответ на вопрос, сколько средств потребуется на программу с учётом корректировки её сроков.
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ЭкономикаРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Материнский капитал
 
 
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