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В России пересчитают сумму на программу маткапитала
В России пересчитают сумму на программу маткапитала - РИА Новости, 29.02.2024
В России пересчитают сумму на программу маткапитала
Сумма на программу маткапитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, общая цифра превысит 570 миллиардов рублей в год, заявила РИА Новости РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:42
2024-02-29T15:42
2024-02-29T15:42
экономика
россия
татьяна голикова
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
материнский капитал
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ОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Сумма на программу маткапитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, общая цифра превысит 570 миллиардов рублей в год, заявила РИА Новости вице премьер Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин в своём послании предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. "У нас в год приблизительно 570 миллиардов расходуется на материнский капитал, но нам нужно будет пересчитать с учётом прогноза рождаемости и индексации - мы же индексируем по фактической инфляции с 1 февраля. Поэтому цифра будет больше, чем та, которую я назвала. Ну, соответственно, умножайте её на шесть", - сказала Голикова в ответ на вопрос, сколько средств потребуется на программу с учётом корректировки её сроков. Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, татьяна голикова, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , материнский капитал
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Материнский капитал
В России пересчитают сумму на программу маткапитала
Голикова: сумма на программу маткапитала превысит 570 миллиардов рублей в год