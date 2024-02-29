https://ria.ru/20240229/matkapital-1930268176.html

Сенатор оценила продление программы маткапитала

Сенатор оценила продление программы маткапитала - РИА Новости, 29.02.2024

Сенатор оценила продление программы маткапитала

Предложение президента РФ по продлению программы материнского капитала - стратегически необходимое социальное решение, которое позволит решить вопросы в сфере... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:59

2024-02-29T14:59

2024-02-29T15:15

общество

россия

владимир путин

совет федерации рф

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Предложение президента РФ по продлению программы материнского капитала - стратегически необходимое социальное решение, которое позволит решить вопросы в сфере повышения реальных доходов молодых и многодетных семей, сказала РИА Новости член социального комитета Совфеда Наталия Косихина. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. "Владимир Владимирович выступил с важнейшей инициативой по продлению материнского капитала, а также увеличение налогового вычета на второго и последующих детей. Это стратегически необходимое социальное решение, которое позволит в рамках национального проекта "Семья" решить ряд вопросов в сфере повышения реальных доходов населения, молодых и многодетных семей, снизить процентное соотношение семей, находящихся за чертой бедности, которые имеют 3 и более детей", - сказала Косихина. Она отметила, что количество многодетных семей в России существенно возросло, сейчас оно составляет более двух миллионов человек. "Я уверена, что этот показатель должен ежегодно увеличиваться при помощи мер государственной и региональной поддержки. Я - за многодетные семьи, которые являются оплотом настоящей традиционной русской семьи, и их поддержка позволит нам многократно увеличить демографический рост", - заключила политик. Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию — 2024