Рейтинг@Mail.ru
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/mamulashvili-1930315331.html
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов
Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:31
2024-02-29T17:31
грузия
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930313737_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_90fc2b21c9dae4cc99f2045588b208b2.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. "Мамулашвили Ушанги Зурабович*, 22.04.1978 г.р., г. Тбилиси Грузинской ССР", - значится в списке. Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал его по делу о возбуждении ненависти или вражды, а СК РФ привлекал к уголовной ответственности в рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Включен в перечень террористов и экстремистов.
https://radiosputnik.ru/20240229/terrorist-1930308407.html
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
грузия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930313737_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_c8459bcc05a838168b65c34981e4b520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, москва, украина
Грузия, Москва, Украина
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов

Ушанги Мамулашвили включили в перечень террористов и экстремистов

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYГлаварь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили
Главарь Грузинского национального легиона Ушанги Мамулашвили - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
"Мамулашвили Ушанги Зурабович*, 22.04.1978 г.р., г. Тбилиси Грузинской ССР", - значится в списке.
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Обвиняемая в убийстве Дугиной украинка включена в перечень террористов
Вчера, 16:59
Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал его по делу о возбуждении ненависти или вражды, а СК РФ привлекал к уголовной ответственности в рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Включен в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
По всей линии фронта. В США сделали неожиданное заявление о наемниках в ВСУ
28 февраля, 16:01
 
ГрузияМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала