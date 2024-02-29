https://ria.ru/20240229/mamulashvili-1930315331.html
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов
Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:31
2024-02-29T17:31
2024-02-29T17:31
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. "Мамулашвили Ушанги Зурабович*, 22.04.1978 г.р., г. Тбилиси Грузинской ССР", - значится в списке. Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал его по делу о возбуждении ненависти или вражды, а СК РФ привлекал к уголовной ответственности в рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Включен в перечень террористов и экстремистов.
https://radiosputnik.ru/20240229/terrorist-1930308407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, москва, украина
Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов
Ушанги Мамулашвили включили в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
"Мамулашвили Ушанги Зурабович*, 22.04.1978 г.р., г. Тбилиси
Грузинской ССР", - значится в списке.
Обвиняемая в убийстве Дугиной украинка включена в перечень террористов
Басманный суд Москвы
ранее заочно арестовал его по делу о возбуждении ненависти или вражды, а СК РФ
привлекал к уголовной ответственности в рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ
.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Включен в перечень террористов и экстремистов.
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