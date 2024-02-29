https://ria.ru/20240229/mamulashvili-1930315331.html

Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов

Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов - РИА Новости, 29.02.2024

Главаря "Грузинского национального легиона" включили в перечень террористов

Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:31

2024-02-29T17:31

2024-02-29T17:31

грузия

москва

украина

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Главарь "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили* включен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга. "Мамулашвили Ушанги Зурабович*, 22.04.1978 г.р., г. Тбилиси Грузинской ССР", - значится в списке. Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал его по делу о возбуждении ненависти или вражды, а СК РФ привлекал к уголовной ответственности в рамках расследования дела об участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Включен в перечень террористов и экстремистов.

https://radiosputnik.ru/20240229/terrorist-1930308407.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html

грузия

москва

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

грузия, москва, украина