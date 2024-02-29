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Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени

Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени - РИА Новости, 29.02.2024

Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени

Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:05

2024-02-29T14:05

2024-02-29T14:31

тюмень

екатеринбург

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени, заявил президент России Владимир Путин."Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока", - сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию.В конце прошлого года открылось движение по всему участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани протяженностью 810 километров.Путин добавил, что за 6 лет в России собираются построить более 50 обходов городов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тюмень, екатеринбург, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, экономика