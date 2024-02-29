Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 29.02.2024 (обновлено: 14:31 29.02.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240229/m-12-1930241359.html
Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени - РИА Новости, 29.02.2024
Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:05
2024-02-29T14:31
тюмень
екатеринбург
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917215708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba971f945e49d1e098cdd7d870bce5b.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени, заявил президент России Владимир Путин."Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока", - сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию.В конце прошлого года открылось движение по всему участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани протяженностью 810 километров.Путин добавил, что за 6 лет в России собираются построить более 50 обходов городов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
тюмень
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917215708_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_0a8cbb2cda7b3787ddd9b3fa4a885295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, екатеринбург, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, владимир путин, экономика
Тюмень, Екатеринбург, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени

Путин: в этом году трассу М-12 продлят до Екатеринбурга, через год — до Тюмени

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНа церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани
На церемонии открытия автомобильной дороги М-12 Восток до Казани - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
На церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени, заявил президент России Владимир Путин.
"Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока", - сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию.
В конце прошлого года открылось движение по всему участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани протяженностью 810 километров.
Путин добавил, что за 6 лет в России собираются построить более 50 обходов городов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Трасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристикиТрасса М-12 Москва — Казань: маршрут и основные характеристики
Инфографика
 
ТюменьЕкатеринбургПослание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала