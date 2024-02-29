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Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени - РИА Новости, 29.02.2024
Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:05
2024-02-29T14:05
2024-02-29T14:31
тюмень
екатеринбург
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Трасса М-12 в текущем году будет продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени, заявил президент России Владимир Путин."Развитие туризма региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. В перспективе современный и безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока", - сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию.В конце прошлого года открылось движение по всему участку трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани протяженностью 810 километров.Путин добавил, что за 6 лет в России собираются построить более 50 обходов городов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, екатеринбург, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, экономика
Тюмень, Екатеринбург, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени
Путин: в этом году трассу М-12 продлят до Екатеринбурга, через год — до Тюмени