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В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова - РИА Новости, 29.02.2024
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03:08 29.02.2024 (обновлено: 03:45 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html
В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова
В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова - РИА Новости, 29.02.2024
В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова
Решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко, инструктировали киевские власти в технической части из США,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:08
2024-02-29T03:45
украина
сша
петр порошенко
владимир константинов
укрэнерго
херсонская область
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко, инструктировали киевские власти в технической части из США, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что подготовка иска по взысканию ущерба от устроенной Украиной энергетической блокады завершена. Один иск подадут от крымского правительства, второй – Общественной палаты Крыма. Общая сумма ущерба превышает пять триллионов рублей. Первый иск предъявят кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго". Его рассмотрит Арбитражный суд Крыма. "В организации энергоблокады участвовало все украинское руководство во главе с действующим тогда президентом — конфетным королем Порошенко. Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете, это не была спонтанная акция юродивых и майданутых", — сказал Константинов агентству. При этом, по его словам, по большому счету, и Порошенко — не начальное звено этой цепи. "Нет сомнений в том, что заокеанские хозяева бешеной украинской шавки — Соединенные Штаты — были заведомо проинформированы о намерениях своих, с позволения сказать, подопечных и инструктировали их в технической части организации блокады", — подчеркнул глава парламента. По его словам, расчеты киевской власти на то, что крымский народ "сломается и поползет к ним на коленях", не оправдались. "Общая беда только сильнее сплотила нас. Мы в очередной раз убедились в верности сделанного нами выбора жить и развиваться в составе Российской Федерации", — подчеркнул глава парламента. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
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украина
сша
херсонская область
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украина, сша, петр порошенко, владимир константинов, укрэнерго, херсонская область , республика крым, в мире
Украина, США, Петр Порошенко, Владимир Константинов, Укрэнерго, Херсонская область , Республика Крым, В мире
В Крыму назвали виновников энергоблокады полуострова

Глава парламента Крыма: решение об энергоблокаде полуострова принимал Порошенко

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко, инструктировали киевские власти в технической части из США, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что подготовка иска по взысканию ущерба от устроенной Украиной энергетической блокады завершена. Один иск подадут от крымского правительства, второй – Общественной палаты Крыма. Общая сумма ущерба превышает пять триллионов рублей. Первый иск предъявят кабинету министров Украины, министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго". Его рассмотрит Арбитражный суд Крыма.
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"В организации энергоблокады участвовало все украинское руководство во главе с действующим тогда президентом — конфетным королем Порошенко. Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете, это не была спонтанная акция юродивых и майданутых", — сказал Константинов агентству.
При этом, по его словам, по большому счету, и Порошенко — не начальное звено этой цепи.
«
"Нет сомнений в том, что заокеанские хозяева бешеной украинской шавки — Соединенные Штаты — были заведомо проинформированы о намерениях своих, с позволения сказать, подопечных и инструктировали их в технической части организации блокады", — подчеркнул глава парламента.
По его словам, расчеты киевской власти на то, что крымский народ "сломается и поползет к ним на коленях", не оправдались.
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"Общая беда только сильнее сплотила нас. Мы в очередной раз убедились в верности сделанного нами выбора жить и развиваться в составе Российской Федерации", — подчеркнул глава парламента.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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