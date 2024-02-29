https://ria.ru/20240229/kosmos-1930347248.html

В США заявили о "непредсказуемости России в космосе"

В США заявили о "непредсказуемости России в космосе" - РИА Новости, 29.02.2024

В США заявили о "непредсказуемости России в космосе"

Россия, несмотря на стоящие перед ней сложности, продолжит представлять серьезную угрозу и быть все менее предсказуемой для США в космосе, предупредил в четверг РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:14

2024-02-29T20:14

2024-02-29T20:14

россия

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Россия, несмотря на стоящие перед ней сложности, продолжит представлять серьезную угрозу и быть все менее предсказуемой для США в космосе, предупредил в четверг на слушаниях в конгрессе глава космического командования США Стив Уайтинг. "Проблемы, с которыми столкнулась Россия после вторжения на Украину, не должны давать нам ложную уверенность в том, что Москва теряет свои силы в космосе. Россия, хотя и будет по-прежнему испытывать проблемы, продолжит оставаться грозным и все менее предсказуемым вызовом для Соединенных Штатов в предстоящие десятилетия", - сказал глава космического командования, выступая на слушаниях в комитете сената по вооруженным силам. По его словам, Россия в контексте ситуации на Украине "может начать в большей степени полагаться на ядерные, кибер- и космические возможности". По словам американского военного, озабоченность США вызывает взаимодействие в космосе России с КНР, которую он назвал "наибольшей угрозой нацбезопасности США", Ираном, африканскими странами и Белоруссией. "Россия продолжит взаимодействовать с КНР, Ираном и другими стратегическими соперниками (США - ред.) в космосе, что создает возможности для эффективного противостояния и создания угрозы США, нашим партнерам и союзникам", - сказал Уайтинг. Он предупредил, что, в соответствии со многими прогнозами, уже к 2030 году Пекин достигнет уровня мирового класса практически во всех космических технологиях, и, "по оценкам КНР, превзойдет США к 2045 году". Он указал, что "КНР развивает свои военные возможности в космосе и противокосмические возможности с беспрецедентной скоростью", и многие космические разработки Китая могут применяться как в гражданской, так и военной сфере.

https://ria.ru/20240214/ugroza-1927457478.html

https://ria.ru/20240229/kosmos-1930158126.html

россия

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, китай