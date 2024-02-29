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Путин назвал вбросами сообщения о планах России на ядерное оружие в космосе - РИА Новости, 29.02.2024
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12:28 29.02.2024 (обновлено: 12:53 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/kosmos-1930181755.html
Путин назвал вбросами сообщения о планах России на ядерное оружие в космосе
Путин назвал вбросами сообщения о планах России на ядерное оружие в космосе - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал вбросами сообщения о планах России на ядерное оружие в космосе
Звучат голословные обвинения в адрес России, что она якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:28
2024-02-29T12:53
космос - риа наука
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
ядерное оружие
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Звучат голословные обвинения в адрес России, что она якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы, заявил президент РФ Владимир Путин."В последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное как вбросы, это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам", - сказал Путин во время послания Федеральному Собранию РФ.Однако, по словам Путина, США блокируют предложение РФ о предотвращении размещения оружия в космосе. "При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет, имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который мы подготовили ещё в 2008 году. Реакции-то никакой нет. О чём они говорят, вообще непонятно," - сообщил Путин."Поэтому у нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности - это демагогия. В преддверии президентских выборов США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, "по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор". А где им невыгодно, там и обсуждать нечего. Как они сами говорят: business as usual. Там они будут стремиться нанести нам поражение", - сказал Путин.По его словам, позиция РФ понятна, так, безусловно, не пойдет. "Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны - безопасность России", - подчеркнул Путин.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html
https://ria.ru/20240222/ssha-1928868606.html
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
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космос - риа наука, россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, ядерное оружие
Космос - РИА Наука, Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Ядерное оружие
Путин назвал вбросами сообщения о планах России на ядерное оружие в космосе

Путин назвал голословными сообщения о планах России на ядерное оружие в космосе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Звучат голословные обвинения в адрес России, что она якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, это вбросы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В последнее время всё чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное как вбросы, это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам", - сказал Путин во время послания Федеральному Собранию РФ.
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Однако, по словам Путина, США блокируют предложение РФ о предотвращении размещения оружия в космосе. "При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет, имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который мы подготовили ещё в 2008 году. Реакции-то никакой нет. О чём они говорят, вообще непонятно," - сообщил Путин.
"Поэтому у нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности - это демагогия. В преддверии президентских выборов США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, "по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор". А где им невыгодно, там и обсуждать нечего. Как они сами говорят: business as usual. Там они будут стремиться нанести нам поражение", - сказал Путин.
По его словам, позиция РФ понятна, так, безусловно, не пойдет. "Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе. Естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны - безопасность России", - подчеркнул Путин.
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В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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