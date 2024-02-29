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Минобороны Китая заявило, что США превращают космос в поле боя - РИА Новости, 29.02.2024
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11:31 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/kosmos-1930158126.html
Минобороны Китая заявило, что США превращают космос в поле боя
Минобороны Китая заявило, что США превращают космос в поле боя - РИА Новости, 29.02.2024
Минобороны Китая заявило, что США превращают космос в поле боя
Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган на брифинге в четверг указал на то, что деятельность США в космосе стала главной движущей силой РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:31
2024-02-29T11:31
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ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган на брифинге в четверг указал на то, что деятельность США в космосе стала главной движущей силой его милитаризации и превращения космического пространства в поле боя. Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что риск прямого военного столкновения между США и Китаем существует и со временем будет только нарастать. Он также выразил уверенность в том, что у США уже "не осталось времени", чтобы опередить Китай в области военных разработок. По словам Кендалла, на протяжении последних двух десятилетий Пекин "наращивал вооруженные силы, способные сдержать и нанести поражение" Вашингтону в случае начала конфликта в азиатском регионе. По его словам, растущий арсенал ракет большой дальности и противоспутникового оружия Китая, в частности, угрожает американскому превосходству в таких областях, как воздушные бои и космическая разведка. "США используют так называемые угрозы других стран в качестве предлога для расширения своей военной мощи, Китай выступает решительно против этого", - сказал Чжан Сяоган на пресс-конференции в четверг. По его словам, всем известно, что США определяют космическое пространство как территорию сражения, разрабатывают и размещают наступательное космическое вооружение, проводят военные учения по нападению и обороне и соответствующие технические эксперименты. "Они из злых умыслов отслеживают космические аппараты других стран и приближаются к ним на опасное расстояние, создавая риск столкновения. Все это стало главной движущей силой милитаризации космоса, превращения его в поле битвы, а также главной угрозой безопасности в космосе", - сказал Чжан Сяоган. Он также подчеркнул, что Китай всегда придерживался мирного освоения космоса и выступал против гонки вооружений на его пространстве. "Мы призываем США отказаться от идеологии игры с нулевой суммой времен холодной войны, прекратить распространять ложные заявления, прекратить наращивать вооружение в космосе", - сказал Чжан Сяоган.
https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html
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в мире, китай, сша, пекин
В мире, Китай, США, Пекин
Минобороны Китая заявило, что США превращают космос в поле боя

Минобороны Китая: США превращают космическое пространство в поле боя

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган на брифинге в четверг указал на то, что деятельность США в космосе стала главной движущей силой его милитаризации и превращения космического пространства в поле боя.
Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что риск прямого военного столкновения между США и Китаем существует и со временем будет только нарастать. Он также выразил уверенность в том, что у США уже "не осталось времени", чтобы опередить Китай в области военных разработок. По словам Кендалла, на протяжении последних двух десятилетий Пекин "наращивал вооруженные силы, способные сдержать и нанести поражение" Вашингтону в случае начала конфликта в азиатском регионе. По его словам, растущий арсенал ракет большой дальности и противоспутникового оружия Китая, в частности, угрожает американскому превосходству в таких областях, как воздушные бои и космическая разведка.
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"США используют так называемые угрозы других стран в качестве предлога для расширения своей военной мощи, Китай выступает решительно против этого", - сказал Чжан Сяоган на пресс-конференции в четверг.
По его словам, всем известно, что США определяют космическое пространство как территорию сражения, разрабатывают и размещают наступательное космическое вооружение, проводят военные учения по нападению и обороне и соответствующие технические эксперименты.
«
"Они из злых умыслов отслеживают космические аппараты других стран и приближаются к ним на опасное расстояние, создавая риск столкновения. Все это стало главной движущей силой милитаризации космоса, превращения его в поле битвы, а также главной угрозой безопасности в космосе", - сказал Чжан Сяоган.
Он также подчеркнул, что Китай всегда придерживался мирного освоения космоса и выступал против гонки вооружений на его пространстве.
"Мы призываем США отказаться от идеологии игры с нулевой суммой времен холодной войны, прекратить распространять ложные заявления, прекратить наращивать вооружение в космосе", - сказал Чжан Сяоган.
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