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Косачев прокомментировал отсутствие у Финляндии запрета ВСУ бить по России - РИА Новости, 29.02.2024
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11:23 29.02.2024 (обновлено: 11:24 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/kosachev-1930154819.html
Косачев прокомментировал отсутствие у Финляндии запрета ВСУ бить по России
Косачев прокомментировал отсутствие у Финляндии запрета ВСУ бить по России - РИА Новости, 29.02.2024
Косачев прокомментировал отсутствие у Финляндии запрета ВСУ бить по России
Заявление об отсутствии у Финляндии запрета применять оружие для Киева по территории РФ удивляет и разочаровывает, никто из НАТО в этом не признавался, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:23
2024-02-29T11:24
финляндия
вооруженные силы украины
нато
киев
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Заявление об отсутствии у Финляндии запрета применять оружие для Киева по территории РФ удивляет и разочаровывает, никто из НАТО в этом не признавался, заявил РИА Новости зампред Совета Федерации Константин Косачев.Глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра ранее заявил, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России."Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идет вразрез не только с традиционной "миролюбивой" политикой Финляндии, хотя она и вступила в северо-атлантический альянс, но она идет в разрез с не менее известными другими членами альянса, которые, по-моему, никто и никогда не признавался, что оружие будет использоваться в отношении территории Российской Федерации", - сказал он в кулуарах Гостиного двора."Оно используется в отношении территории Российской Федерации, вне всякого сомнения, но каждый раз и из Украины, и западники делают вид, что это как бы "посередке" оказалось, и никто не несет за это прямой ответственности", - добавил Косачев.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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финляндия, вооруженные силы украины, нато, киев, россия
Финляндия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, Россия
Косачев прокомментировал отсутствие у Финляндии запрета ВСУ бить по России

Косачев: заявление об отсутствии у Финляндии запрета ВСУ бить по России удивляет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Заявление об отсутствии у Финляндии запрета применять оружие для Киева по территории РФ удивляет и разочаровывает, никто из НАТО в этом не признавался, заявил РИА Новости зампред Совета Федерации Константин Косачев.
Глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра ранее заявил, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России.
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"Я с удивлением и разочарованием ознакомился с этим заявлением. Оно идет вразрез не только с традиционной "миролюбивой" политикой Финляндии, хотя она и вступила в северо-атлантический альянс, но она идет в разрез с не менее известными другими членами альянса, которые, по-моему, никто и никогда не признавался, что оружие будет использоваться в отношении территории Российской Федерации", - сказал он в кулуарах Гостиного двора.
"Оно используется в отношении территории Российской Федерации, вне всякого сомнения, но каждый раз и из Украины, и западники делают вид, что это как бы "посередке" оказалось, и никто не несет за это прямой ответственности", - добавил Косачев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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