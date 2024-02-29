Рейтинг@Mail.ru
Мэр Киева обвинил парламент Украины в манипуляциях и дискредитации - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/klichko-1930293207.html
Мэр Киева обвинил парламент Украины в манипуляциях и дискредитации
Мэр Киева обвинил парламент Украины в манипуляциях и дискредитации - РИА Новости, 29.02.2024
Мэр Киева обвинил парламент Украины в манипуляциях и дискредитации
Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы продолжать манипулировать обществом и дискредитировать местную власть,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:13
2024-02-29T16:13
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587737962_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_b0bd2bf4db4cbbabc3a5c820ef615cc9.jpg
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы продолжать манипулировать обществом и дискредитировать местную власть, заявил мэр города Виталий Кличко. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 22 февраля заявил, что парламент создал временную комиссию по расследованию работы властей Киева. &quot;Внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть&quot;, – приводятся слова Кличко на сайте городской администрации.Кличко также отметил, что украинские депутаты уже несколько лет не могут принять ряд важных для Киева законопроектов по его развитию. "Главное, чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций", - добавил мэр Киева. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Летом 2023 года в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587737962_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_29d56d66a6047ba30002ab3464fe1165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Мэр Киева обвинил парламент Украины в манипуляциях и дискредитации

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Раду в манипуляциях и дискредитации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы продолжать манипулировать обществом и дискредитировать местную власть, заявил мэр города Виталий Кличко.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 22 февраля заявил, что парламент создал временную комиссию по расследованию работы властей Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
28 февраля, 08:00
«

"Внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", – приводятся слова Кличко на сайте городской администрации.

Кличко также отметил, что украинские депутаты уже несколько лет не могут принять ряд важных для Киева законопроектов по его развитию. "Главное, чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций", - добавил мэр Киева.
В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
Летом 2023 года в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
27 февраля, 08:00
 
В миреКиевУкраинаВиталий КличкоДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала