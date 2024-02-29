https://ria.ru/20240229/klichko-1930293207.html

Мэр Киева обвинил парламент Украины в манипуляциях и дискредитации

Мэр Киева обвинил парламент Украины в манипуляциях и дискредитации - РИА Новости, 29.02.2024

Мэр Киева обвинил парламент Украины в манипуляциях и дискредитации

Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы продолжать манипулировать обществом и дискредитировать местную власть,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:13

2024-02-29T16:13

2024-02-29T16:13

в мире

киев

украина

виталий кличко

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины создала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы продолжать манипулировать обществом и дискредитировать местную власть, заявил мэр города Виталий Кличко. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 22 февраля заявил, что парламент создал временную комиссию по расследованию работы властей Киева. "Внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", – приводятся слова Кличко на сайте городской администрации.Кличко также отметил, что украинские депутаты уже несколько лет не могут принять ряд важных для Киева законопроектов по его развитию. "Главное, чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций", - добавил мэр Киева. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Летом 2023 года в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений. По их итогам, пригодными для использования оказались только 65%.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

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в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, верховная рада украины