Рейтинг@Mail.ru
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/kitay-1930160852.html
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев - РИА Новости, 29.02.2024
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев
Китай решительно выступает против указа США о запрете передачи личных данных американцев в страны, вызывающие озабоченность Вашингтона, это дискриминационная... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:39
2024-02-29T11:39
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
джо байден
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg
ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Китай решительно выступает против указа США о запрете передачи личных данных американцев в страны, вызывающие озабоченность Вашингтона, это дискриминационная практика, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издаст указ, наделяющий генпрокурора правом предотвращать передачу личных данных американцев в страны, которые вызывают у Вашингтона озабоченность. "США обобщают концепцию национальной безопасности, ложно обвиняя Китай в скупке конфиденциальных данных американских граждан", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "запрет передачи данных в так называемые вызывающие обеспокоенность страны, включая Китай, является дискриминационной практикой, которая явно направлена против конкретных стран, Китай решительно выступает против этого". "Китайское правительство всегда придавало большое значение защите конфиденциальности и безопасности данных, никогда не требовало и никогда не будет требовать от предприятий или частных лиц в нарушение местных законов собирать или предоставлять китайскому правительству информационные и разведывательные данные, находящиеся в зарубежных странах", - указала дипломат. По ее словам, "Пекин требует от США прекратить клеветать и очернять Китай, эффективно защищать открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду, а также работать со всеми сторонами над разработкой универсальных правил безопасности данных для содействия упорядоченному и свободному потоку данных по всему миру".
https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html
https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_b56e286558a8040274918f0cae1cb6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, мао нин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Мао Нин
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев

Китай назвал запрет на передачу данных граждан США дискриминацией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Китай решительно выступает против указа США о запрете передачи личных данных американцев в страны, вызывающие озабоченность Вашингтона, это дискриминационная практика, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издаст указ, наделяющий генпрокурора правом предотвращать передачу личных данных американцев в страны, которые вызывают у Вашингтона озабоченность.
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией и Китаем
28 февраля, 09:58
"США обобщают концепцию национальной безопасности, ложно обвиняя Китай в скупке конфиденциальных данных американских граждан", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "запрет передачи данных в так называемые вызывающие обеспокоенность страны, включая Китай, является дискриминационной практикой, которая явно направлена против конкретных стран, Китай решительно выступает против этого".
"Китайское правительство всегда придавало большое значение защите конфиденциальности и безопасности данных, никогда не требовало и никогда не будет требовать от предприятий или частных лиц в нарушение местных законов собирать или предоставлять китайскому правительству информационные и разведывательные данные, находящиеся в зарубежных странах", - указала дипломат.
По ее словам, "Пекин требует от США прекратить клеветать и очернять Китай, эффективно защищать открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду, а также работать со всеми сторонами над разработкой универсальных правил безопасности данных для содействия упорядоченному и свободному потоку данных по всему миру".
Парашютная команда ВМС США
ВПК США сделал ставку на скорую глобальную войну с Россией и Китаем
2 февраля, 08:00
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Джо БайденМао Нин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала