https://ria.ru/20240229/kitay-1930160852.html
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев - РИА Новости, 29.02.2024
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев
Китай решительно выступает против указа США о запрете передачи личных данных американцев в страны, вызывающие озабоченность Вашингтона, это дискриминационная... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:39
2024-02-29T11:39
2024-02-29T11:39
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
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ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Китай решительно выступает против указа США о запрете передачи личных данных американцев в страны, вызывающие озабоченность Вашингтона, это дискриминационная практика, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издаст указ, наделяющий генпрокурора правом предотвращать передачу личных данных американцев в страны, которые вызывают у Вашингтона озабоченность. "США обобщают концепцию национальной безопасности, ложно обвиняя Китай в скупке конфиденциальных данных американских граждан", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "запрет передачи данных в так называемые вызывающие обеспокоенность страны, включая Китай, является дискриминационной практикой, которая явно направлена против конкретных стран, Китай решительно выступает против этого". "Китайское правительство всегда придавало большое значение защите конфиденциальности и безопасности данных, никогда не требовало и никогда не будет требовать от предприятий или частных лиц в нарушение местных законов собирать или предоставлять китайскому правительству информационные и разведывательные данные, находящиеся в зарубежных странах", - указала дипломат. По ее словам, "Пекин требует от США прекратить клеветать и очернять Китай, эффективно защищать открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду, а также работать со всеми сторонами над разработкой универсальных правил безопасности данных для содействия упорядоченному и свободному потоку данных по всему миру".
https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, мао нин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Мао Нин
Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев
Китай назвал запрет на передачу данных граждан США дискриминацией
ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Китай решительно выступает против указа США о запрете передачи личных данных американцев в страны, вызывающие озабоченность Вашингтона, это дискриминационная практика, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден
издаст указ, наделяющий генпрокурора правом предотвращать передачу личных данных американцев в страны, которые вызывают у Вашингтона озабоченность.
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"США обобщают концепцию национальной безопасности, ложно обвиняя Китай в скупке конфиденциальных данных американских граждан", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "запрет передачи данных в так называемые вызывающие обеспокоенность страны, включая Китай, является дискриминационной практикой, которая явно направлена против конкретных стран, Китай решительно выступает против этого".
"Китайское правительство всегда придавало большое значение защите конфиденциальности и безопасности данных, никогда не требовало и никогда не будет требовать от предприятий или частных лиц в нарушение местных законов собирать или предоставлять китайскому правительству информационные и разведывательные данные, находящиеся в зарубежных странах", - указала дипломат.
По ее словам, "Пекин требует от США прекратить клеветать и очернять Китай, эффективно защищать открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду, а также работать со всеми сторонами над разработкой универсальных правил безопасности данных для содействия упорядоченному и свободному потоку данных по всему миру".
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