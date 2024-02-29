https://ria.ru/20240229/kitay-1930160852.html

Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев

Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев - РИА Новости, 29.02.2024

Китай прокомментировал запрет на передачу данных американцев

Китай решительно выступает против указа США о запрете передачи личных данных американцев в страны, вызывающие озабоченность Вашингтона, это дискриминационная... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:39

2024-02-29T11:39

2024-02-29T11:39

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

джо байден

мао нин

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ПЕКИН, 29 фев – РИА Новости. Китай решительно выступает против указа США о запрете передачи личных данных американцев в страны, вызывающие озабоченность Вашингтона, это дискриминационная практика, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издаст указ, наделяющий генпрокурора правом предотвращать передачу личных данных американцев в страны, которые вызывают у Вашингтона озабоченность. "США обобщают концепцию национальной безопасности, ложно обвиняя Китай в скупке конфиденциальных данных американских граждан", - заявила Мао Нин. Она отметила, что "запрет передачи данных в так называемые вызывающие обеспокоенность страны, включая Китай, является дискриминационной практикой, которая явно направлена против конкретных стран, Китай решительно выступает против этого". "Китайское правительство всегда придавало большое значение защите конфиденциальности и безопасности данных, никогда не требовало и никогда не будет требовать от предприятий или частных лиц в нарушение местных законов собирать или предоставлять китайскому правительству информационные и разведывательные данные, находящиеся в зарубежных странах", - указала дипломат. По ее словам, "Пекин требует от США прекратить клеветать и очернять Китай, эффективно защищать открытую, справедливую и недискриминационную деловую среду, а также работать со всеми сторонами над разработкой универсальных правил безопасности данных для содействия упорядоченному и свободному потоку данных по всему миру".

https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html

https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, мао нин