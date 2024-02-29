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Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 29.02.2024 (обновлено: 14:55 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/kinzhal-1930184722.html
Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин
Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин
Авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" эффективно применяются в ходе специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:32
2024-02-29T14:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
безопасность
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" эффективно применяются в ходе специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ."То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Безопасность
Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин

Путин: гиперзвуковой комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне спецоперации

© Минобороны РФАвиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Авиационный ракетный комплекс Кинжал
© Минобороны РФ
Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" эффективно применяются в ходе специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ.
"То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции", - сказал президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Безопасность
 
 
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