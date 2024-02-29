https://ria.ru/20240229/kinzhal-1930184722.html

Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин

Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин

Авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" эффективно применяются в ходе специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:32

2024-02-29T12:32

2024-02-29T14:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

безопасность

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" эффективно применяются в ходе специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ."То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , безопасность