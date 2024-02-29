https://ria.ru/20240229/kinzhal-1930184722.html
Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин
Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин
Авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" эффективно применяются в ходе специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:32
2024-02-29T12:32
2024-02-29T14:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
безопасность
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" эффективно применяются в ходе специальной военной операции, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ."То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано или завершается эта работа. Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции", - сказал президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Безопасность
Комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне СВО, заявил Путин
Путин: гиперзвуковой комплекс "Кинжал" эффективно используют в зоне спецоперации