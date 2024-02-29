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В Киеве рассказали о рубежах обороны вокруг города - РИА Новости, 29.02.2024
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22:46 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/kiev-1930365244.html
В Киеве рассказали о рубежах обороны вокруг города
В Киеве рассказали о рубежах обороны вокруг города - РИА Новости, 29.02.2024
В Киеве рассказали о рубежах обороны вокруг города
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в четверг, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около одной РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:46
2024-02-29T22:46
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в четверг, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около одной тысячи километров. "Вокруг самого Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. Первый рубеж Киева находится довольно далеко от столицы. Построены надежные системы огневого поражения, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения", - сказал Попко в интервью телеканалу ТСН. Он добавил, что подробная информация по организации рубежей обороны, расположения и средств, как происходит наращивание – это закрытая информация. Поэтому большую часть информации по обороне Киева с северного направления не раскрывают. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 января сообщал, что украинское правительство выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, россия, украина, киев, денис шмыгаль, нато, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, НАТО, Владимир Путин
В Киеве рассказали о рубежах обороны вокруг города

Власти Киева: вокруг города создали рубежи обороны в тысячу километров

© Киевская городская военная администрацияБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве
© Киевская городская военная администрация
Блокпост в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в четверг, что вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около одной тысячи километров.
"Вокруг самого Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. Первый рубеж Киева находится довольно далеко от столицы. Построены надежные системы огневого поражения, инженерные заграждения всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, всестороннего обеспечения", - сказал Попко в интервью телеканалу ТСН.
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Он добавил, что подробная информация по организации рубежей обороны, расположения и средств, как происходит наращивание – это закрытая информация. Поэтому большую часть информации по обороне Киева с северного направления не раскрывают.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 января сообщал, что украинское правительство выделило почти 65,8 миллиона долларов для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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