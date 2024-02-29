https://ria.ru/20240229/khimki-1930300021.html

Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ

Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ - РИА Новости, 29.02.2024

Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ

Ученики школы "Лига первых" городского округа Химки получили возможность пройти стажировку на местном телеканале "Химки ТВ", где с помощью профессиональных... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:48

2024-02-29T16:48

2024-02-29T16:51

химки

школа

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ученики школы "Лига первых" городского округа Химки получили возможность пройти стажировку на местном телеканале "Химки ТВ", где с помощью профессиональных журналистов они освоят полный цикл создания видеоновостей — от поиска инфоповода, съемок и монтажа до публикации готового выпуска, сообщает пресс-служба администрации округа. Медиапрактику организовали при поддержке управления информационной политики администрации Химок. "Инициатива провести такую медиапрактику принадлежит самим ученикам школы "Лига первых". Они озвучили ее на встрече с главой округа — Дмитрий Волошин поддержал идею ребят. На протяжении недели участники практики будут создавать свой спецрепортаж. Мы видим огромный интерес у ребят, во время летних каникул планируем провести еще одну стажировку для химкинских школьников", — приводятся в сообщении слова руководителя управления информполитики Александры Афанасьевой. Для ребят, желающих связать свое будущее с журналистикой, был подготовлен специальный экспресс-курс по созданию видеопродукта. Его составили таким образом, чтобы школьники меньше, чем за неделю, прошли полный цикл работы телередакции. Химкинская школа "Лига первых" по итогам прошлого года вошла в топ рейтинга министерства образования Подмосковья. Также среди достижений — призовое место в Национальной технической олимпиаде Санкт-Петербурга и третье место в городском киберспортивном турнире, который в 2023 году провели впервые, добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ru/20240216/arifmetika-1927790825.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, школа