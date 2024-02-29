https://ria.ru/20240229/khimki-1930300021.html
Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ
Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ - РИА Новости, 29.02.2024
Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ
Ученики школы "Лига первых" городского округа Химки получили возможность пройти стажировку на местном телеканале "Химки ТВ", где с помощью профессиональных... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:48
2024-02-29T16:48
2024-02-29T16:51
химки
школа
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ученики школы "Лига первых" городского округа Химки получили возможность пройти стажировку на местном телеканале "Химки ТВ", где с помощью профессиональных журналистов они освоят полный цикл создания видеоновостей — от поиска инфоповода, съемок и монтажа до публикации готового выпуска, сообщает пресс-служба администрации округа. Медиапрактику организовали при поддержке управления информационной политики администрации Химок. "Инициатива провести такую медиапрактику принадлежит самим ученикам школы "Лига первых". Они озвучили ее на встрече с главой округа — Дмитрий Волошин поддержал идею ребят. На протяжении недели участники практики будут создавать свой спецрепортаж. Мы видим огромный интерес у ребят, во время летних каникул планируем провести еще одну стажировку для химкинских школьников", — приводятся в сообщении слова руководителя управления информполитики Александры Афанасьевой. Для ребят, желающих связать свое будущее с журналистикой, был подготовлен специальный экспресс-курс по созданию видеопродукта. Его составили таким образом, чтобы школьники меньше, чем за неделю, прошли полный цикл работы телередакции. Химкинская школа "Лига первых" по итогам прошлого года вошла в топ рейтинга министерства образования Подмосковья. Также среди достижений — призовое место в Национальной технической олимпиаде Санкт-Петербурга и третье место в городском киберспортивном турнире, который в 2023 году провели впервые, добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ru/20240216/arifmetika-1927790825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, школа
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ученики школы "Лига первых" городского округа Химки получили возможность пройти стажировку на местном телеканале "Химки ТВ", где с помощью профессиональных журналистов они освоят полный цикл создания видеоновостей — от поиска инфоповода, съемок и монтажа до публикации готового выпуска, сообщает пресс-служба администрации округа.
Медиапрактику организовали при поддержке управления информационной политики администрации Химок.
Школьники из Химок победили на чемпионате мира по ментальной арифметике
"Инициатива провести такую медиапрактику принадлежит самим ученикам школы "Лига первых". Они озвучили ее на встрече с главой округа — Дмитрий Волошин поддержал идею ребят. На протяжении недели участники практики будут создавать свой спецрепортаж. Мы видим огромный интерес у ребят, во время летних каникул планируем провести еще одну стажировку для химкинских школьников", — приводятся в сообщении слова руководителя управления информполитики Александры Афанасьевой.
Для ребят, желающих связать свое будущее с журналистикой, был подготовлен специальный экспресс-курс по созданию видеопродукта. Его составили таким образом, чтобы школьники меньше, чем за неделю, прошли полный цикл работы телередакции.
Химкинская школа "Лига первых" по итогам прошлого года вошла в топ рейтинга министерства образования Подмосковья
. Также среди достижений — призовое место в Национальной технической олимпиаде Санкт-Петербурга
и третье место в городском киберспортивном турнире, который в 2023 году провели впервые, добавили в пресс-службе.