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Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ - РИА Новости, 29.02.2024
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16:48 29.02.2024 (обновлено: 16:51 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/khimki-1930300021.html
Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ
Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ - РИА Новости, 29.02.2024
Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ
Ученики школы "Лига первых" городского округа Химки получили возможность пройти стажировку на местном телеканале "Химки ТВ", где с помощью профессиональных... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:48
2024-02-29T16:51
химки
школа
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ученики школы "Лига первых" городского округа Химки получили возможность пройти стажировку на местном телеканале "Химки ТВ", где с помощью профессиональных журналистов они освоят полный цикл создания видеоновостей — от поиска инфоповода, съемок и монтажа до публикации готового выпуска, сообщает пресс-служба администрации округа. Медиапрактику организовали при поддержке управления информационной политики администрации Химок. "Инициатива провести такую медиапрактику принадлежит самим ученикам школы "Лига первых". Они озвучили ее на встрече с главой округа — Дмитрий Волошин поддержал идею ребят. На протяжении недели участники практики будут создавать свой спецрепортаж. Мы видим огромный интерес у ребят, во время летних каникул планируем провести еще одну стажировку для химкинских школьников", — приводятся в сообщении слова руководителя управления информполитики Александры Афанасьевой. Для ребят, желающих связать свое будущее с журналистикой, был подготовлен специальный экспресс-курс по созданию видеопродукта. Его составили таким образом, чтобы школьники меньше, чем за неделю, прошли полный цикл работы телередакции. Химкинская школа "Лига первых" по итогам прошлого года вошла в топ рейтинга министерства образования Подмосковья. Также среди достижений — призовое место в Национальной технической олимпиаде Санкт-Петербурга и третье место в городском киберспортивном турнире, который в 2023 году провели впервые, добавили в пресс-службе.
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химки, школа
Химки, Школа

Школьники из Химок стали участниками медиастажировки на местном ТВ

© iStock.com / sturtiШкольники на уроке телевизионных медиа
Школьники на уроке телевизионных медиа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© iStock.com / sturti
Школьники на уроке телевизионных медиа
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ученики школы "Лига первых" городского округа Химки получили возможность пройти стажировку на местном телеканале "Химки ТВ", где с помощью профессиональных журналистов они освоят полный цикл создания видеоновостей — от поиска инфоповода, съемок и монтажа до публикации готового выпуска, сообщает пресс-служба администрации округа.
Медиапрактику организовали при поддержке управления информационной политики администрации Химок.
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"Инициатива провести такую медиапрактику принадлежит самим ученикам школы "Лига первых". Они озвучили ее на встрече с главой округа — Дмитрий Волошин поддержал идею ребят. На протяжении недели участники практики будут создавать свой спецрепортаж. Мы видим огромный интерес у ребят, во время летних каникул планируем провести еще одну стажировку для химкинских школьников", — приводятся в сообщении слова руководителя управления информполитики Александры Афанасьевой.
Для ребят, желающих связать свое будущее с журналистикой, был подготовлен специальный экспресс-курс по созданию видеопродукта. Его составили таким образом, чтобы школьники меньше, чем за неделю, прошли полный цикл работы телередакции.
Химкинская школа "Лига первых" по итогам прошлого года вошла в топ рейтинга министерства образования Подмосковья. Также среди достижений — призовое место в Национальной технической олимпиаде Санкт-Петербурга и третье место в городском киберспортивном турнире, который в 2023 году провели впервые, добавили в пресс-службе.
 
ХимкиШкола
 
 
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