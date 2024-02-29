https://ria.ru/20240229/karta-1930232475.html
Путин предложил расширить программу "Пушкинская карта"
Путин предложил расширить программу "Пушкинская карта" - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предложил расширить программу "Пушкинская карта"
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил расширить программу "Пушкинская карта", поручив правительству РФ подготовить... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:50
2024-02-29T13:50
2024-02-29T17:44
культура
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
владимир путин
новости культуры
пушкинская карта
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил расширить программу "Пушкинская карта", поручив правительству РФ подготовить по этому вопросу свои дополнительные предложения."Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музея, театры и выставки. А сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Прошу правительство подготовить здесь свои дополнительные предложения", - сказал Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указовПослание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, новости культуры, пушкинская карта
Культура, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Пушкинская карта
Путин предложил расширить программу "Пушкинская карта"
Путин предложил расширить программу "Пушкинская карта"
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил расширить программу "Пушкинская карта", поручив правительству РФ подготовить по этому вопросу свои дополнительные предложения.
"Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музея, театры и выставки. А сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Прошу правительство подготовить здесь свои дополнительные предложения", - сказал Путин.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов
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