https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html

СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III

СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III - РИА Новости, 29.02.2024

СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III

Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, пишет Daily Express. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:55

2024-02-29T15:55

2024-02-29T22:26

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, пишет Daily Express."В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение десяти дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб", — говорится в материале.По данным издания, в день смерти монарха, который будет обозначен как "День С", произойдет срочная череда звонков, информирующих ключевых должностных лиц страны, таких как премьер-министр, секретарь кабинета министров, а также несколько старших министров и правительственных чиновников. Затем следующий монарх будет готовиться к обращению к нации.Ключевыми событиями в период траура станут перенос королевского гроба в Вестминстерский дворец и его захоронение.Как указали журналисты, операция "Менайский мост" — не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".Обозреватели отметили, что название плана для Карла III могли выбрать в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года.В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. Во вторник телеканал Sky News сообщил, что принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности короля, однако конституционные дела останутся в ведении монарха.

https://ria.ru/20240211/korol-1926640535.html

https://radiosputnik.ru/20240210/intervyu-1926613228.html

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в мире, великобритания, карл iii, елизавета ii, уэльс, политика