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СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III - РИА Новости, 29.02.2024
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15:55 29.02.2024 (обновлено: 22:26 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html
СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III
СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III - РИА Новости, 29.02.2024
СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III
Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, пишет Daily Express. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:55
2024-02-29T22:26
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, пишет Daily Express."В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение десяти дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб", — говорится в материале.По данным издания, в день смерти монарха, который будет обозначен как "День С", произойдет срочная череда звонков, информирующих ключевых должностных лиц страны, таких как премьер-министр, секретарь кабинета министров, а также несколько старших министров и правительственных чиновников. Затем следующий монарх будет готовиться к обращению к нации.Ключевыми событиями в период траура станут перенос королевского гроба в Вестминстерский дворец и его захоронение.Как указали журналисты, операция "Менайский мост" — не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".Обозреватели отметили, что название плана для Карла III могли выбрать в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года.В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. Во вторник телеканал Sky News сообщил, что принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности короля, однако конституционные дела останутся в ведении монарха.
https://ria.ru/20240211/korol-1926640535.html
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в мире, великобритания, карл iii, елизавета ii, уэльс, политика
В мире, Великобритания, Карл III, Елизавета II, Уэльс, Политика
СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III

DE: в Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

© AP Photo / Rafiq MaqboolКарл III надел на COP28 галстук с флагами Греции
Карл III надел на COP28 галстук с флагами Греции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Карл III надел на COP28 галстук с флагами Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, пишет Daily Express.
«
"В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение десяти дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб", — говорится в материале.
По данным издания, в день смерти монарха, который будет обозначен как "День С", произойдет срочная череда звонков, информирующих ключевых должностных лиц страны, таких как премьер-министр, секретарь кабинета министров, а также несколько старших министров и правительственных чиновников. Затем следующий монарх будет готовиться к обращению к нации.
Ключевыми событиями в период траура станут перенос королевского гроба в Вестминстерский дворец и его захоронение.
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Как указали журналисты, операция "Менайский мост" — не первый подобный план, разработанный на случай гибели британского монарха. На случай смерти королевы Елизаветы II была организована операция "Лондонский мост".
Обозреватели отметили, что название плана для Карла III могли выбрать в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он был 64 года.
В начале февраля Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. Во вторник телеканал Sky News сообщил, что принц Уильям может взять на себя некоторые публичные обязанности короля, однако конституционные дела останутся в ведении монарха.
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