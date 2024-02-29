https://ria.ru/20240229/izrail-1930173797.html

Израиль совершил множество военных преступлений в Газе, заявили в ООН

Израиль совершил множество военных преступлений в Газе, заявили в ООН - РИА Новости, 29.02.2024

Израиль совершил множество военных преступлений в Газе, заявили в ООН

Израиль совершил множество военных преступлений в Газе и на Западном берегу, ситуация представляет собой кровавую бойню, заявил верховный комиссар ООН по правам РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:14

2024-02-29T12:14

2024-02-29T12:15

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 29 фев – РИА Новости. Израиль совершил множество военных преступлений в Газе и на Западном берегу, ситуация представляет собой кровавую бойню, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 55-й сессии Совета по правам человека. "За последние пять месяцев боевых действий Управление зафиксировало множество инцидентов, которые могут быть приравнены к военным преступлениям со стороны израильских сил, а также признаки того, что израильские силы совершали неизбирательные или непропорциональные нападения, нарушающие международное гуманитарное право… Это кровавая бойня", - сказал он во время презентации доклада своего управления о ситуации на оккупированных палестинских территориях. Тюрк упомянул, в частности, "беспрецедентный" уровень убийств гражданских лиц в Газе, включая сотрудников ООН и журналистов, гуманитарный кризис, вызванный ограничениями на гуманитарную помощь, неоднократное перемещение по меньшей мере 75% населения, массовое разрушение больниц и другой гражданской инфраструктуры и "систематический снос" целых кварталов, что делает Газу "в значительной степени непригодной для жизни". Глава УВКПЧ подчеркнул, что нападения ХАМАС 7 октября и ракетные обстрелы Израиля также являются военными преступлениями. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240225/poteri-1929378800.html

https://ria.ru/20240223/oon-1929220022.html

https://ria.ru/20240219/kholokost-1928226305.html

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Влада Копылова

в мире, оон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа