https://ria.ru/20240229/ipoteka-1930233987.html

Участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке в два процента

Участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке в два процента - РИА Новости, 29.02.2024

Участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке в два процента

Ипотеку со льготной ставкой в 2% смогут получать участники и ветераны специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:53

2024-02-29T13:53

2024-02-29T17:44

специальная военная операция на украине

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

дальний восток

арктика

донбасс

владимир путин

ипотека

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Ипотеку со льготной ставкой в 2% смогут получать участники и ветераны специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии, сообщил президент России Владимир Путин."Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции", - сказал Путин во время послания к Федеральному Собранию.Он отметил, что отдельная поддержка будет направлена на проекты комплексного развития территории под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития."Для этих территорий направим на данные цели дополнительно 120 миллиардов рублей", - добавил президент.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240229/svo-1930177794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об ипотеке со ставкой 2% для участников спецоперации Путин об ипотеке со ставкой 2% для участников спецоперации 2024-02-29T13:53 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, дальний восток, арктика, донбасс, владимир путин, ипотека