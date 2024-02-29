https://ria.ru/20240229/intervyu-1930319520.html
Опрос показал, как в России восприняли интервью Путина Карлсону
Опрос показал, как в России восприняли интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 29.02.2024
Опрос показал, как в России восприняли интервью Путина Карлсону
Большинство (64%) россиян целиком или частично смотрели либо читали интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, 52%... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:47
2024-02-29T17:47
2024-02-29T17:47
общество
интервью владимира путина такеру карлсону
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Большинство (64%) россиян целиком или частично смотрели либо читали интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, 52% респондентов понравились ответы президента, следует из результатов опроса ФОМ. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров. Большинство (75%) россиян знали о том, что в феврале Путин дал интервью американскому журналисту, из них 25% смотрели или читали интервью целиком, 39% видели или читали отдельные фрагменты. Более половины (52%) опрошенных сообщили, что ответы президента РФ на вопросы Карлсона им понравились. Треть (33%) респондентов считают, что Путин дал интервью Такеру Карлсону, чтобы донести до мирового сообщества правдивую информацию о причинах и целях действий России, 4% сказали, что мир должен знать, что происходит в России, изменить своё отношение к нашей стране. Больше всего россиянам понравились мысли Путина об истории России и Украины - так ответили 9% россиян, 6% сказали, что на них больше всего произвели впечатления слова Путина о причинах специальной военной операции на Украине, 5% заявили, что в интервью им понравилось все. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус проведен 16-18 февраля 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, интервью владимира путина такеру карлсону, фонд "общественное мнение", владимир путин, россия
Общество, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Фонд "Общественное мнение", Владимир Путин, Россия
Опрос показал, как в России восприняли интервью Путина Карлсону
ФОМ: 52 процентам россиян понравились ответы Путина в интервью Карлсону
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости.
Большинство (64%) россиян целиком или частично смотрели либо читали интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, 52% респондентов понравились ответы президента, следует из результатов опроса
ФОМ.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США
, НАТО
и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров.
В интервью Карлсону Путин последовал совету Штирлица
Большинство (75%) россиян знали о том, что в феврале Путин дал интервью американскому журналисту, из них 25% смотрели или читали интервью целиком, 39% видели или читали отдельные фрагменты. Более половины (52%) опрошенных сообщили, что ответы президента РФ на вопросы Карлсона им понравились.
Треть (33%) респондентов считают, что Путин дал интервью Такеру Карлсону, чтобы донести до мирового сообщества правдивую информацию о причинах и целях действий России, 4% сказали, что мир должен знать, что происходит в России, изменить своё отношение к нашей стране.
Больше всего россиянам понравились мысли Путина об истории России и Украины
- так ответили 9% россиян, 6% сказали, что на них больше всего произвели впечатления слова Путина о причинах специальной военной операции на Украине, 5% заявили, что в интервью им понравилось все.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус проведен 16-18 февраля 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
"Никто этого не хотел". В чем Путин признался Такеру Карлсону