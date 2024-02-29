https://ria.ru/20240229/intervyu-1930319520.html

Опрос показал, как в России восприняли интервью Путина Карлсону

Опрос показал, как в России восприняли интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 29.02.2024

Опрос показал, как в России восприняли интервью Путина Карлсону

Большинство (64%) россиян целиком или частично смотрели либо читали интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, 52%... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:47

2024-02-29T17:47

2024-02-29T17:47

общество

интервью владимира путина такеру карлсону

фонд "общественное мнение"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Большинство (64%) россиян целиком или частично смотрели либо читали интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, 52% респондентов понравились ответы президента, следует из результатов опроса ФОМ. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало более 207 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 18,6 миллиона просмотров. Большинство (75%) россиян знали о том, что в феврале Путин дал интервью американскому журналисту, из них 25% смотрели или читали интервью целиком, 39% видели или читали отдельные фрагменты. Более половины (52%) опрошенных сообщили, что ответы президента РФ на вопросы Карлсона им понравились. Треть (33%) респондентов считают, что Путин дал интервью Такеру Карлсону, чтобы донести до мирового сообщества правдивую информацию о причинах и целях действий России, 4% сказали, что мир должен знать, что происходит в России, изменить своё отношение к нашей стране. Больше всего россиянам понравились мысли Путина об истории России и Украины - так ответили 9% россиян, 6% сказали, что на них больше всего произвели впечатления слова Путина о причинах специальной военной операции на Украине, 5% заявили, что в интервью им понравилось все. Еженедельный всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус проведен 16-18 февраля 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, интервью владимира путина такеру карлсону, фонд "общественное мнение", владимир путин, россия