https://ria.ru/20240229/internet-ekvayring-1929991232.html

Тинькофф: объем рынка интернет-эквайринга в РФ вырос на 20% за год

Тинькофф: объем рынка интернет-эквайринга в РФ вырос на 20% за год - РИА Новости, 29.02.2024

Тинькофф: объем рынка интернет-эквайринга в РФ вырос на 20% за год

Объем рынка интернет-эквайринга (без учета маркетплейсов) в России в прошлом году был оценен специалистами сервиса "Тинькофф Касса" примерно в 7,7 триллиона... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:30

2024-02-29T08:30

2024-02-29T08:30

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Объем рынка интернет-эквайринга (без учета маркетплейсов) в России в прошлом году был оценен специалистами сервиса "Тинькофф Касса" примерно в 7,7 триллиона рублей, за 2023 год рынок вырос на 20%, сообщил СЕО сервиса Вячеслав Рябцев.Он пояснил, что во время и сразу после пандемии наблюдался бурный рост рынка интернет-эквайринга в связи с расцветом электронной коммерции. Привычка покупать и оплачивать онлайн, закрепившаяся в пандемию, сохраняется и сейчас."Активнее всего выросли сегменты супермаркетов (+64%), образования (+33%), путешествий (+33%), развлечений (+27%). Однако по некоторым направлениям мы видим сокращение объема рынка ― например, в сегменте услуг (-31%), одежды и обуви (-9%) и товаров для дома и ремонта (-1%). Это связано с консолидацией рынка вокруг маркетплейсов", - сказал Рябцев, его слова приводит пресс-служба сервиса.По оценкам Тинькофф, в 2024 году рынок интернет-эквайринга может вырасти примерно на 25%. Большим потенциалом для развития рынка онлайн-торговли все еще остается рынок офлайн-бизнеса ― компании, уже имеющие бизнес "на земле", выходят в онлайн. Помимо этого, факторами роста рынка станут инфляция, повышение доверия к безналичным платежам, а также наращивание импортозамещения и появление новых логистических цепочек.Рябцев отметил, что в дальнейшем рынок продолжит развиваться в сторону повышения разнообразия способов оплаты ― чем больше способов оплаты будет предоставлять продавец своим клиентам, тем лояльнее к нему будут покупатели, тем больше у него будет платежная конверсия и, следовательно, прибыль. Поэтому будет расти количество и популярность pay-сервисов, пришедших на смену ушедшим из России Apple Pay и Google Pay, а также покупок в рассрочку и BNPL-сервисов.Кроме того, Рябцев отметил, что по оценкам сервиса оборот рынка онлайн-выплат таксистам вырос в 2023 году на 26%, а оборот рынка онлайн-выплат в сегменте ломозаготовителей снизился на 6%."Однако мы ожидаем рост этого сегмента рынка в связи с тем, что с 1 октября 2023 года отрасль приема металлолома полностью перешла на безналичный расчет при сборе сырья", - заключил он.

https://ria.ru/20240219/karty-1928283241.html

https://ria.ru/20240205/tinkoff-1925235958.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, банки, тинькофф. кредитные системы, экономика, технологии