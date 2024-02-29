https://ria.ru/20240229/internet-ekvayring-1929991232.html
Тинькофф: объем рынка интернет-эквайринга в РФ вырос на 20% за год
Тинькофф: объем рынка интернет-эквайринга в РФ вырос на 20% за год - РИА Новости, 29.02.2024
Тинькофф: объем рынка интернет-эквайринга в РФ вырос на 20% за год
Объем рынка интернет-эквайринга (без учета маркетплейсов) в России в прошлом году был оценен специалистами сервиса "Тинькофф Касса" примерно в 7,7 триллиона... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:30
2024-02-29T08:30
2024-02-29T08:30
россия
банки
тинькофф. кредитные системы
экономика
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993895_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_cd8de7b1979595a08990600a327c2c92.jpg
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Объем рынка интернет-эквайринга (без учета маркетплейсов) в России в прошлом году был оценен специалистами сервиса "Тинькофф Касса" примерно в 7,7 триллиона рублей, за 2023 год рынок вырос на 20%, сообщил СЕО сервиса Вячеслав Рябцев.Он пояснил, что во время и сразу после пандемии наблюдался бурный рост рынка интернет-эквайринга в связи с расцветом электронной коммерции. Привычка покупать и оплачивать онлайн, закрепившаяся в пандемию, сохраняется и сейчас."Активнее всего выросли сегменты супермаркетов (+64%), образования (+33%), путешествий (+33%), развлечений (+27%). Однако по некоторым направлениям мы видим сокращение объема рынка ― например, в сегменте услуг (-31%), одежды и обуви (-9%) и товаров для дома и ремонта (-1%). Это связано с консолидацией рынка вокруг маркетплейсов", - сказал Рябцев, его слова приводит пресс-служба сервиса.По оценкам Тинькофф, в 2024 году рынок интернет-эквайринга может вырасти примерно на 25%. Большим потенциалом для развития рынка онлайн-торговли все еще остается рынок офлайн-бизнеса ― компании, уже имеющие бизнес "на земле", выходят в онлайн. Помимо этого, факторами роста рынка станут инфляция, повышение доверия к безналичным платежам, а также наращивание импортозамещения и появление новых логистических цепочек.Рябцев отметил, что в дальнейшем рынок продолжит развиваться в сторону повышения разнообразия способов оплаты ― чем больше способов оплаты будет предоставлять продавец своим клиентам, тем лояльнее к нему будут покупатели, тем больше у него будет платежная конверсия и, следовательно, прибыль. Поэтому будет расти количество и популярность pay-сервисов, пришедших на смену ушедшим из России Apple Pay и Google Pay, а также покупок в рассрочку и BNPL-сервисов.Кроме того, Рябцев отметил, что по оценкам сервиса оборот рынка онлайн-выплат таксистам вырос в 2023 году на 26%, а оборот рынка онлайн-выплат в сегменте ломозаготовителей снизился на 6%."Однако мы ожидаем рост этого сегмента рынка в связи с тем, что с 1 октября 2023 года отрасль приема металлолома полностью перешла на безналичный расчет при сборе сырья", - заключил он.
https://ria.ru/20240219/karty-1928283241.html
https://ria.ru/20240205/tinkoff-1925235958.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993895_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_70444632eabbcf5aa4b2165e90dda893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банки, тинькофф. кредитные системы, экономика, технологии
Россия, Банки, Тинькофф. Кредитные Системы, Экономика, Технологии
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Объем рынка интернет-эквайринга (без учета маркетплейсов) в России в прошлом году был оценен специалистами сервиса "Тинькофф Касса" примерно в 7,7 триллиона рублей, за 2023 год рынок вырос на 20%, сообщил СЕО сервиса Вячеслав Рябцев.
Он пояснил, что во время и сразу после пандемии наблюдался бурный рост рынка интернет-эквайринга в связи с расцветом электронной коммерции. Привычка покупать и оплачивать онлайн, закрепившаяся в пандемию, сохраняется и сейчас.
"Тинькофф банк" будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым
"Активнее всего выросли сегменты супермаркетов (+64%), образования (+33%), путешествий (+33%), развлечений (+27%). Однако по некоторым направлениям мы видим сокращение объема рынка ― например, в сегменте услуг (-31%), одежды и обуви (-9%) и товаров для дома и ремонта (-1%). Это связано с консолидацией рынка вокруг маркетплейсов", - сказал Рябцев, его слова приводит пресс-служба сервиса.
По оценкам Тинькофф
, в 2024 году рынок интернет-эквайринга может вырасти примерно на 25%. Большим потенциалом для развития рынка онлайн-торговли все еще остается рынок офлайн-бизнеса ― компании, уже имеющие бизнес "на земле", выходят в онлайн. Помимо этого, факторами роста рынка станут инфляция, повышение доверия к безналичным платежам, а также наращивание импортозамещения и появление новых логистических цепочек.
Рябцев отметил, что в дальнейшем рынок продолжит развиваться в сторону повышения разнообразия способов оплаты ― чем больше способов оплаты будет предоставлять продавец своим клиентам, тем лояльнее к нему будут покупатели, тем больше у него будет платежная конверсия и, следовательно, прибыль. Поэтому будет расти количество и популярность pay-сервисов, пришедших на смену ушедшим из России Apple Pay и Google Pay, а также покупок в рассрочку и BNPL-сервисов.
Кроме того, Рябцев отметил, что по оценкам сервиса оборот рынка онлайн-выплат таксистам вырос в 2023 году на 26%, а оборот рынка онлайн-выплат в сегменте ломозаготовителей снизился на 6%.
"Однако мы ожидаем рост этого сегмента рынка в связи с тем, что с 1 октября 2023 года отрасль приема металлолома полностью перешла на безналичный расчет при сборе сырья", - заключил он.
"Тинькофф" обнародовал итоги некоммерческой деятельности в 2023 году