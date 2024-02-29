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Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения - РИА Новости, 29.02.2024
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11:20 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/importozameschenie-1930149437.html
Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения
Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения - РИА Новости, 29.02.2024
Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения
В столице закончился отбор топ-100 проектов, которые смогут поучаствовать во втором потоке программы технологических проектов "Академия инноваторов", у многих... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:20
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В столице закончился отбор топ-100 проектов, которые смогут поучаствовать во втором потоке программы технологических проектов "Академия инноваторов", у многих предложений есть импортозамещающие решения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Как уточняется, эти идеи в дальнейшем смогут внедрить в инфраструктуру города и бизнеса. Участвовать в проекте могли все желающие, которым исполнилось 14 лет. При этом иметь готовый прототип было не обязательно, главное — наличие идеи и желание. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристины Костромы, число желающих принять участие во втором потоке "Академии инноваторов" выросло в четыре раза, до 6,4 тысячи человек. Большинство из них – 75% – московские бизнесмены. "На участие в программе поступило 583 проекта. В результате 100 лучших приступили к реализации своих идей", — цитирует пресс-служба Кострому. Наибольшим спросом пользуются направления информационных технологий и инновации в образовании и социальной сфере. Программа интересна не только для москвичей, но также и участникам из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону. Кроме того, в проект поступали заявки и из новых российских субъектов. Участники, прошедшие отбор, будут развивать свои идеи вместе с персональными наставниками. В рамках обучения инноваторам доступен коворкинг в кластере "Ломоносов" и лекции экспертов в сфере инноваций и бизнеса. Кроме того, для них организуют встречи с потенциальными инвесторами и заказчиками. Резиденты "Академии инноваторов" смогут протестировать финальный продукт на городских площадках.
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твой бизнес – новости, москва, технологии, санкт-петербург, импортозамещение
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва, Технологии, Санкт-Петербург, Импортозамещение

Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения

© Фото : пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города МосквыУчастники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения
Участники столичной Академии инноваторов предложили идеи импортозамещения - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В столице закончился отбор топ-100 проектов, которые смогут поучаствовать во втором потоке программы технологических проектов "Академия инноваторов", у многих предложений есть импортозамещающие решения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Как уточняется, эти идеи в дальнейшем смогут внедрить в инфраструктуру города и бизнеса. Участвовать в проекте могли все желающие, которым исполнилось 14 лет. При этом иметь готовый прототип было не обязательно, главное — наличие идеи и желание.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристины Костромы, число желающих принять участие во втором потоке "Академии инноваторов" выросло в четыре раза, до 6,4 тысячи человек. Большинство из них – 75% – московские бизнесмены.
«
"На участие в программе поступило 583 проекта. В результате 100 лучших приступили к реализации своих идей", — цитирует пресс-служба Кострому.
Наибольшим спросом пользуются направления информационных технологий и инновации в образовании и социальной сфере. Программа интересна не только для москвичей, но также и участникам из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону. Кроме того, в проект поступали заявки и из новых российских субъектов.
Участники, прошедшие отбор, будут развивать свои идеи вместе с персональными наставниками. В рамках обучения инноваторам доступен коворкинг в кластере "Ломоносов" и лекции экспертов в сфере инноваций и бизнеса. Кроме того, для них организуют встречи с потенциальными инвесторами и заказчиками.
Резиденты "Академии инноваторов" смогут протестировать финальный продукт на городских площадках.
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