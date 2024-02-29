https://ria.ru/20240229/importozameschenie-1930149437.html

Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения

Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения - РИА Новости, 29.02.2024

Участники столичной "Академии инноваторов" предложили идеи импортозамещения

В столице закончился отбор топ-100 проектов, которые смогут поучаствовать во втором потоке программы технологических проектов "Академия инноваторов", у многих... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:20

2024-02-29T11:20

2024-02-29T11:20

твой бизнес

твой бизнес – новости

москва

технологии

санкт-петербург

импортозамещение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930151039_110:0:1532:800_1920x0_80_0_0_a02339075861da9971fe1d2f8d944f9e.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В столице закончился отбор топ-100 проектов, которые смогут поучаствовать во втором потоке программы технологических проектов "Академия инноваторов", у многих предложений есть импортозамещающие решения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Как уточняется, эти идеи в дальнейшем смогут внедрить в инфраструктуру города и бизнеса. Участвовать в проекте могли все желающие, которым исполнилось 14 лет. При этом иметь готовый прототип было не обязательно, главное — наличие идеи и желание. По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристины Костромы, число желающих принять участие во втором потоке "Академии инноваторов" выросло в четыре раза, до 6,4 тысячи человек. Большинство из них – 75% – московские бизнесмены. "На участие в программе поступило 583 проекта. В результате 100 лучших приступили к реализации своих идей", — цитирует пресс-служба Кострому. Наибольшим спросом пользуются направления информационных технологий и инновации в образовании и социальной сфере. Программа интересна не только для москвичей, но также и участникам из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону. Кроме того, в проект поступали заявки и из новых российских субъектов. Участники, прошедшие отбор, будут развивать свои идеи вместе с персональными наставниками. В рамках обучения инноваторам доступен коворкинг в кластере "Ломоносов" и лекции экспертов в сфере инноваций и бизнеса. Кроме того, для них организуют встречи с потенциальными инвесторами и заказчиками. Резиденты "Академии инноваторов" смогут протестировать финальный продукт на городских площадках.

https://radiosputnik.ru/20231227/startapy-1918436048.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, москва, технологии, санкт-петербург, импортозамещение