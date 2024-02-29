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В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ - РИА Новости, 29.02.2024
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16:43 29.02.2024 (обновлено: 16:45 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ii-1930302643.html
В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ
В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ
Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал законодательную проработку темы искусственного интеллекта, которая на данный... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:43
2024-02-29T16:45
дальний восток
технологии
россия
александр хинштейн
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал законодательную проработку темы искусственного интеллекта, которая на данный момент не регулируется. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере. "Тема эта очень непростая, так как тут слишком много подводных камней, опасностей, и нам предстоит много поработать", - сообщил Хинштейн. Также он отметил, что законодательного регулирования искусственного интеллекта сейчас практически не существует. Кроме того, он обратил внимание на расширение интернет присутствия в стране. "Наращивание орбитальной спутниковой группировки - в прямом смысле прорывное решение, которое позволит России обеспечить интернетом Сибирь и Дальний Восток, населенные пункты, куда его вести невозможно", - сообщил Хинштейн журналистам. Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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дальний восток, технологии, россия, александр хинштейн, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Дальний Восток, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ

Хинштейн: законодательного регулирования искусственного интеллекта сейчас нет

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал законодательную проработку темы искусственного интеллекта, которая на данный момент не регулируется.
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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"Тема эта очень непростая, так как тут слишком много подводных камней, опасностей, и нам предстоит много поработать", - сообщил Хинштейн.
Также он отметил, что законодательного регулирования искусственного интеллекта сейчас практически не существует.
Кроме того, он обратил внимание на расширение интернет присутствия в стране.
«
"Наращивание орбитальной спутниковой группировки - в прямом смысле прорывное решение, которое позволит России обеспечить интернетом Сибирь и Дальний Восток, населенные пункты, куда его вести невозможно", - сообщил Хинштейн журналистам.
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Дальний ВостокТехнологииРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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