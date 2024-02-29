https://ria.ru/20240229/ii-1930302643.html

В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ

В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ - РИА Новости, 29.02.2024

В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ

Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал законодательную проработку темы искусственного интеллекта, которая на данный... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:43

2024-02-29T16:43

2024-02-29T16:45

дальний восток

технологии

россия

александр хинштейн

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал законодательную проработку темы искусственного интеллекта, которая на данный момент не регулируется. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере. "Тема эта очень непростая, так как тут слишком много подводных камней, опасностей, и нам предстоит много поработать", - сообщил Хинштейн. Также он отметил, что законодательного регулирования искусственного интеллекта сейчас практически не существует. Кроме того, он обратил внимание на расширение интернет присутствия в стране. "Наращивание орбитальной спутниковой группировки - в прямом смысле прорывное решение, которое позволит России обеспечить интернетом Сибирь и Дальний Восток, населенные пункты, куда его вести невозможно", - сообщил Хинштейн журналистам. Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дальний восток, технологии, россия, александр хинштейн, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024