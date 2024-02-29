https://ria.ru/20240229/ii-1930302643.html
В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ
В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ
Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал законодательную проработку темы искусственного интеллекта, которая на данный... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:43
2024-02-29T16:43
2024-02-29T16:45
дальний восток
технологии
россия
александр хинштейн
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал законодательную проработку темы искусственного интеллекта, которая на данный момент не регулируется. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, это обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере. "Тема эта очень непростая, так как тут слишком много подводных камней, опасностей, и нам предстоит много поработать", - сообщил Хинштейн. Также он отметил, что законодательного регулирования искусственного интеллекта сейчас практически не существует. Кроме того, он обратил внимание на расширение интернет присутствия в стране. "Наращивание орбитальной спутниковой группировки - в прямом смысле прорывное решение, которое позволит России обеспечить интернетом Сибирь и Дальний Восток, населенные пункты, куда его вести невозможно", - сообщил Хинштейн журналистам. Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, технологии, россия, александр хинштейн, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Дальний Восток, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
В Госдуме анонсировали законодательную проработку темы ИИ
Хинштейн: законодательного регулирования искусственного интеллекта сейчас нет