https://ria.ru/20240229/ii-1930121080.html

Российские специалисты оценили уровень владения инструментами ИИ

Российские специалисты оценили уровень владения инструментами ИИ - РИА Новости, 29.02.2024

Российские специалисты оценили уровень владения инструментами ИИ

Каждый восьмой специалист в РФ из тысячи представителей ведущих индустрий экономики высоко оценивает свой уровень владения инструментами искусственного... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:51

2024-02-29T08:51

2024-02-29T08:51

общество

россия

технологии

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Каждый восьмой специалист в РФ из тысячи представителей ведущих индустрий экономики высоко оценивает свой уровень владения инструментами искусственного интеллекта (ИИ), при этом дефицит профильных специалистов и нехватка обучающих программ по ИИ все же становятся барьером для распространения технологии в бизнесе, говорится в исследовании Ingate Group, которое есть у РИА Новости. Исследовании проводилось среди 1 тысячи представители таких индустрий, как ретейл, маркетинг, строительство, IT, производство, услуги, образование и культура, финансы и страхование, недвижимость, медицина и фармпроизводство. "12% российских специалистов оценили свой уровень владения инструментами ИИ как высокий: они понимают, как и для каких задач применить ИИ, могут самостоятельно обучать нейросеть и анализировать результаты. Основными барьерами для распространения ИИ-инструментов в российском бизнесе являются дефицит профильных специалистов и недостаточное количество обучающих программ по ИИ", - сказано в исследовании. Почти 80% из тех, кто высоко владеет навыками работы с ИИ, пробовали поручать ему задачи, связанные с аналитикой и классификацией данных. Также нейросети помогали генерировать тексты, создавать изображения и видео, обрабатывать входящие запросы клиентов, генерировать идеи и отслеживать тренды. "Это пример того, что люди с высоким уровнем навыков работы с ИИ могут эффективно использовать его как помощника в решении сложных аналитических задач", - отметили в Ingate Group. Около половины респондентов считают, что дефицит профильных специалистов мешает внедрению искусственного интеллекта. Среди тех, кто занимает руководящие должности, более половины столкнулись с ограничениями из-за нехватки специалистов в области ИИ. Самым популярным форматом обучения таким навыкам стали бесплатные материалы и лекции в свободном доступе - их проходили 44% респондентов. Каждый пятый участник исследования отметил, что проходил обучение в области ИИ, организованное компанией, в которой они работают. "Авторы исследования ожидают в 2024 году увеличения спроса на обучающие программы со стороны специалистов и руководителей, а также рост инвестиций в корпоративное обучение сотрудников для повышения их уровня владения ИИ", - добавили в Ingate Group.

https://ria.ru/20240129/lanit-1923414923.html

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https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, технологии