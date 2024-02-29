https://ria.ru/20240229/gumpomosch-1930301217.html
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 29.02.2024
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:36
2024-02-29T16:36
2024-02-29T16:57
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7a95a64af07672be4dcdd6a3d5aacf6.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба. Ранее она утверждала, что что десятки палестинцев пострадали в давке во время доставки гумпомощи. Армейская пресс-служба опубликовала кадры с беспилотника, на которых сотни жителей сектора Газа окружают, и, как утверждается, грабят грузовики с гуманитарной помощью на севере анклава. "Десятки людей были убиты и ранены в результате давки и наезда грузовиков", - говорится в сообщении. Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь. Минздрав сектора Газа, в свою очередь, заявил, что от огня израильских сил погибло более 100 палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь в этом районе.
https://ria.ru/20240229/gaza-1930111542.html
https://ria.ru/20240229/izrail-1930173797.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_1dce1ea7d12c00e6e304bd05538a3637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: десятки жителей Газы погибли в давке во время доставки гумпомощи
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее она утверждала, что что десятки палестинцев пострадали в давке во время доставки гумпомощи.
Глава Палестины осудил послевоенные планы Израиля
Армейская пресс-служба опубликовала кадры с беспилотника, на которых сотни жителей сектора Газа окружают, и, как утверждается, грабят грузовики с гуманитарной помощью на севере анклава.
«
"Десятки людей были убиты и ранены в результате давки и наезда грузовиков", - говорится в сообщении.
Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь.
Минздрав сектора Газа, в свою очередь, заявил, что от огня израильских сил погибло более 100 палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь в этом районе.
Израиль совершил множество военных преступлений в Газе, заявили в ООН