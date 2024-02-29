https://ria.ru/20240229/gumpomosch-1930301217.html

Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ

Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 29.02.2024

Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:36

2024-02-29T16:36

2024-02-29T16:57

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба. Ранее она утверждала, что что десятки палестинцев пострадали в давке во время доставки гумпомощи. Армейская пресс-служба опубликовала кадры с беспилотника, на которых сотни жителей сектора Газа окружают, и, как утверждается, грабят грузовики с гуманитарной помощью на севере анклава. "Десятки людей были убиты и ранены в результате давки и наезда грузовиков", - говорится в сообщении. Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь. Минздрав сектора Газа, в свою очередь, заявил, что от огня израильских сил погибло более 100 палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь в этом районе.

https://ria.ru/20240229/gaza-1930111542.html

https://ria.ru/20240229/izrail-1930173797.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году