Рейтинг@Mail.ru
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 29.02.2024 (обновлено: 16:57 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/gumpomosch-1930301217.html
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 29.02.2024
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:36
2024-02-29T16:57
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e7a95a64af07672be4dcdd6a3d5aacf6.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба. Ранее она утверждала, что что десятки палестинцев пострадали в давке во время доставки гумпомощи. Армейская пресс-служба опубликовала кадры с беспилотника, на которых сотни жителей сектора Газа окружают, и, как утверждается, грабят грузовики с гуманитарной помощью на севере анклава. "Десятки людей были убиты и ранены в результате давки и наезда грузовиков", - говорится в сообщении. Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь. Минздрав сектора Газа, в свою очередь, заявил, что от огня израильских сил погибло более 100 палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь в этом районе.
https://ria.ru/20240229/gaza-1930111542.html
https://ria.ru/20240229/izrail-1930173797.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930301928_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_1dce1ea7d12c00e6e304bd05538a3637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Десятки палестинцев погибли в давке при доставке гумпомощи, заявили в ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: десятки жителей Газы погибли в давке во время доставки гумпомощи

© AP Photo / Mahmoud EssaПалестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее она утверждала, что что десятки палестинцев пострадали в давке во время доставки гумпомощи.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Глава Палестины осудил послевоенные планы Израиля
Вчера, 04:10
Армейская пресс-служба опубликовала кадры с беспилотника, на которых сотни жителей сектора Газа окружают, и, как утверждается, грабят грузовики с гуманитарной помощью на севере анклава.
«
"Десятки людей были убиты и ранены в результате давки и наезда грузовиков", - говорится в сообщении.
Израильский телеканал I24 News отмечает со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских солдат, которые открыли по ним огонь.
Минздрав сектора Газа, в свою очередь, заявил, что от огня израильских сил погибло более 100 палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь в этом районе.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Израиль совершил множество военных преступлений в Газе, заявили в ООН
Вчера, 12:14
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала