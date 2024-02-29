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СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства - РИА Новости, 29.02.2024
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11:48 29.02.2024 (обновлено: 11:52 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/grazhdanstvo-1930163941.html
СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства
СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства - РИА Новости, 29.02.2024
СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства
Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, основавшие американские IT-компании Veeam Software и Object First, отказались от российского гражданства, пишет... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:48
2024-02-29T11:52
россия
швейцария
сша
forbes
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, основавшие американские IT-компании Veeam Software и Object First, отказались от российского гражданства, пишет издание Forbes."Создатели Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России", отказались от гражданства Российской Федерации", — говорится в материале.Бизнесмены прошли процедуру отказа в посольстве России в Республике Кипр. На сегодняшний день Баронов проживает в Швейцарии, а Тимашев — в США.Forbes в 2020 году оценил состояние Андрея Баронова в 770 миллионов долларов, а Ратмира Тимашева – в 680 миллионов.
https://ria.ru/20240114/grazhdanstvo-1921312594.html
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россия, швейцария, сша, forbes
Россия, Швейцария, США, Forbes
СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства

Forbes: бизнесмены Баронов и Тимашев отказались от гражданства России

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, основавшие американские IT-компании Veeam Software и Object First, отказались от российского гражданства, пишет издание Forbes.
"Создатели Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России", отказались от гражданства Российской Федерации", — говорится в материале.
Михаил Кокорич - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Бывший владелец "Техносилы" отказался от российского гражданства
14 января, 19:15
Бизнесмены прошли процедуру отказа в посольстве России в Республике Кипр. На сегодняшний день Баронов проживает в Швейцарии, а Тимашев — в США.
Forbes в 2020 году оценил состояние Андрея Баронова в 770 миллионов долларов, а Ратмира Тимашева – в 680 миллионов.
Василий Анисимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
СМИ: бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства
8 февраля, 12:41
 
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