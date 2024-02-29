https://ria.ru/20240229/grazhdanstvo-1930163941.html
СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства
СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства - РИА Новости, 29.02.2024
СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства
Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, основавшие американские IT-компании Veeam Software и Object First, отказались от российского гражданства, пишет... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:48
2024-02-29T11:48
2024-02-29T11:52
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, основавшие американские IT-компании Veeam Software и Object First, отказались от российского гражданства, пишет издание Forbes."Создатели Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, на протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, входившие в рейтинг "200 богатейших бизнесменов России", отказались от гражданства Российской Федерации", — говорится в материале.Бизнесмены прошли процедуру отказа в посольстве России в Республике Кипр. На сегодняшний день Баронов проживает в Швейцарии, а Тимашев — в США.Forbes в 2020 году оценил состояние Андрея Баронова в 770 миллионов долларов, а Ратмира Тимашева – в 680 миллионов.
https://ria.ru/20240114/grazhdanstvo-1921312594.html
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россия, швейцария, сша, forbes
Россия, Швейцария, США, Forbes
СМИ: двое российских бизнесменов отказались от гражданства
Forbes: бизнесмены Баронов и Тимашев отказались от гражданства России