https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html

Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной

Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной - РИА Новости, 29.02.2024

Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной

Польша будет вынуждена закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:18

2024-02-29T21:18

2024-02-29T21:18

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брюссель

дональд туск

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ВАРШАВА, 29 фев - РИА Новости. Польша будет вынуждена закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после встречи с протестующими фермерами. "Мы говорили об этом с премьером (Украины Денисом - ред.) Шмыгалем, премьер Шмыгаль предполагал, что до момента решения на европейском уровне и во время двусторонних переговоров с Украиной Украина готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте", - сказал Туск. "Такое возможное решение будет иметь свои последствия, так как будет двусторонним. Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны", - добавил он. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240229/polsha-1930143365.html

https://ria.ru/20240228/duda-1929996052.html

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в мире, украина, польша, брюссель, дональд туск