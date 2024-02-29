Рейтинг@Mail.ru
Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html
Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной
Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной - РИА Новости, 29.02.2024
Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной
Польша будет вынуждена закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:18
2024-02-29T21:18
в мире
украина
польша
брюссель
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fec8226ed3bd01a92d08d59eebbbd8f.jpg
ВАРШАВА, 29 фев - РИА Новости. Польша будет вынуждена закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после встречи с протестующими фермерами. "Мы говорили об этом с премьером (Украины Денисом - ред.) Шмыгалем, премьер Шмыгаль предполагал, что до момента решения на европейском уровне и во время двусторонних переговоров с Украиной Украина готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте", - сказал Туск. "Такое возможное решение будет иметь свои последствия, так как будет двусторонним. Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны", - добавил он. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240229/polsha-1930143365.html
https://ria.ru/20240228/duda-1929996052.html
украина
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915304901_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9eeb11dafdb4864f8ad6b7f0485dd833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, брюссель, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Брюссель, Дональд Туск
Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной

Туск: Польша закроет границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат

© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный премьер-министр Польши Дональд Туск
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 фев - РИА Новости. Польша будет вынуждена закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после встречи с протестующими фермерами.
«
"Мы говорили об этом с премьером (Украины Денисом - ред.) Шмыгалем, премьер Шмыгаль предполагал, что до момента решения на европейском уровне и во время двусторонних переговоров с Украиной Украина готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте", - сказал Туск.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину
Вчера, 10:52
«
"Такое возможное решение будет иметь свои последствия, так как будет двусторонним. Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны", - добавил он.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Польше заявили, что вопрос военных репараций от Германии не закрыт
28 февраля, 14:40
 
В миреУкраинаПольшаБрюссельДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала