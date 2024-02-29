Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной
Туск: Польша закроет границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат
© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 29 фев - РИА Новости. Польша будет вынуждена закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после встречи с протестующими фермерами.
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"Мы говорили об этом с премьером (Украины Денисом - ред.) Шмыгалем, премьер Шмыгаль предполагал, что до момента решения на европейском уровне и во время двусторонних переговоров с Украиной Украина готова на закрытие границы, если речь идет о товарообороте", - сказал Туск.
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"Такое возможное решение будет иметь свои последствия, так как будет двусторонним. Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны", - добавил он.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.