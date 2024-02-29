https://ria.ru/20240229/gosuslugi-1930224048.html
Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг
Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг
Россия является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, РФ не собирается и не будет стоять на месте, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:37
2024-02-29T13:37
2024-02-29T14:02
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
технологии
госуслуги
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, РФ не собирается и не будет стоять на месте, заявил президент России Владимир Путин."Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде. Многим, в том числе, европейским странам еще предстоит достичь нашего уровня. Но и мы, безусловно, не должны и не собираемся стоять на месте", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, технологии, госуслуги
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Технологии, Госуслуги
Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг
Путин: Россия не будет стоять на месте в вопросе внедрения электронных госуслуг