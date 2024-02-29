https://ria.ru/20240229/gosuslugi-1930224048.html

Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг

Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг

Россия является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, РФ не собирается и не будет стоять на месте, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:37

2024-02-29T13:37

2024-02-29T14:02

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

технологии

госуслуги

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, РФ не собирается и не будет стоять на месте, заявил президент России Владимир Путин."Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде. Многим, в том числе, европейским странам еще предстоит достичь нашего уровня. Но и мы, безусловно, не должны и не собираемся стоять на месте", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, технологии, госуслуги