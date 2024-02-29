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Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг - РИА Новости, 29.02.2024
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13:37 29.02.2024 (обновлено: 14:02 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/gosuslugi-1930224048.html
Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг
Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг
Россия является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, РФ не собирается и не будет стоять на месте, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:37
2024-02-29T14:02
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
технологии
госуслуги
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, РФ не собирается и не будет стоять на месте, заявил президент России Владимир Путин."Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде. Многим, в том числе, европейским странам еще предстоит достичь нашего уровня. Но и мы, безусловно, не должны и не собираемся стоять на месте", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, технологии, госуслуги
Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Технологии, Госуслуги
Путин назвал Россию одним из лидеров по внедрению электронных госуслуг

Путин: Россия не будет стоять на месте в вопросе внедрения электронных госуслуг

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, РФ не собирается и не будет стоять на месте, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде. Многим, в том числе, европейским странам еще предстоит достичь нашего уровня. Но и мы, безусловно, не должны и не собираемся стоять на месте", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей
11 февраля, 12:44
 
РоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинТехнологииГосуслуги
 
 
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