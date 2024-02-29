https://ria.ru/20240229/gosprogrammy-1930252256.html

Путин назвал главный результат госпрограмм

Путин назвал главный результат госпрограмм - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал главный результат госпрограмм

Главным результатом госпрограмм должны стать изменения в жизни людей к лучшему, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:22

2024-02-29T14:22

2024-02-29T15:11

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Главным результатом госпрограмм должны стать изменения в жизни людей к лучшему, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу подчеркнуть, главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег. Главное – это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, общество