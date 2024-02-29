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В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента - РИА Новости, 29.02.2024
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15:48 29.02.2024 (обновлено: 16:03 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/gosduma-1930284854.html
В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента
В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента
Госдума уже приступила к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:48
2024-02-29T16:03
политика
госдума рф
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
александр жуков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госдума уже приступила к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."Государственная Дума, можно сказать, уже приступила к работе по реализации послания президента", - сказал Жуков журналистам.Для реализации послания потребуется принятие законов и поправок в бюджет, отметил он.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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политика, госдума рф, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, александр жуков
Политика, Госдума РФ, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Александр Жуков
В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента

Первый вице-спикер Жуков: Госдума приступила к реализации послания президента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный герб России
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госдума уже приступила к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
«
"Государственная Дума, можно сказать, уже приступила к работе по реализации послания президента", - сказал Жуков журналистам.
Для реализации послания потребуется принятие законов и поправок в бюджет, отметил он.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Вчера, 15:33
 
ПолитикаГосдума РФПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинАлександр Жуков
 
 
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