https://ria.ru/20240229/gosduma-1930284854.html
В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента
В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента
Госдума уже приступила к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:48
2024-02-29T15:48
2024-02-29T16:03
политика
госдума рф
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
александр жуков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госдума уже приступила к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."Государственная Дума, можно сказать, уже приступила к работе по реализации послания президента", - сказал Жуков журналистам.Для реализации послания потребуется принятие законов и поправок в бюджет, отметил он.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, александр жуков
Политика, Госдума РФ, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Александр Жуков
В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента
Первый вице-спикер Жуков: Госдума приступила к реализации послания президента