https://ria.ru/20240229/gosduma-1930284854.html

В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента

В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента - РИА Новости, 29.02.2024

В Госдуме заявили, что уже приступили к реализации послания президента

Госдума уже приступила к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:48

2024-02-29T15:48

2024-02-29T16:03

политика

госдума рф

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

александр жуков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912334389_0:261:3071:1988_1920x0_80_0_0_ee2c5508b63be87473c849435eeb3e73.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Госдума уже приступила к реализации послания президента Федеральному Собранию, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."Государственная Дума, можно сказать, уже приступила к работе по реализации послания президента", - сказал Жуков журналистам.Для реализации послания потребуется принятие законов и поправок в бюджет, отметил он.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, госдума рф, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, александр жуков