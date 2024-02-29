https://ria.ru/20240229/gosdep-1930371044.html

В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США

В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США - РИА Новости, 29.02.2024

В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США

Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T23:55

2024-02-29T23:55

2024-02-29T23:55

в мире

украина

сша

россия

владимир путин

сергей лавров

нато

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием американского конгресса в вопросе согласования дополнительной помощи Украине. "Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет", - сообщил он журналистам на брифинге. Миллер добавил, что не только противники, но и союзники США "пристально наблюдают за событиями на Капитолийском холме". Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928121553.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, владимир путин, сергей лавров, нато, государственный департамент сша, конгресс сша