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В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США - РИА Новости, 29.02.2024
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23:55 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/gosdep-1930371044.html
В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США
В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США
Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:55
2024-02-29T23:55
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием американского конгресса в вопросе согласования дополнительной помощи Украине. "Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет", - сообщил он журналистам на брифинге. Миллер добавил, что не только противники, но и союзники США "пристально наблюдают за событиями на Капитолийском холме". Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928121553.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, сергей лавров, нато, государственный департамент сша, конгресс сша
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Государственный департамент США, Конгресс США
В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США

Госдеп уверен, что Путин лично следит за конгрессом США в вопросе помощи Украине

© Depositphotos.com / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Depositphotos.com / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием американского конгресса в вопросе согласования дополнительной помощи Украине.
"Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Миллер добавил, что не только противники, но и союзники США "пристально наблюдают за событиями на Капитолийском холме".
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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