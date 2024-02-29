В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США
Госдеп уверен, что Путин лично следит за конгрессом США в вопросе помощи Украине
© Depositphotos.com / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Depositphotos.com / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг выразил уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием американского конгресса в вопросе согласования дополнительной помощи Украине.
"Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет", - сообщил он журналистам на брифинге.
Миллер добавил, что не только противники, но и союзники США "пристально наблюдают за событиями на Капитолийском холме".
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.