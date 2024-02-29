На этом не закончится. В США раскрыли, какие города отойдут России
Риттер: Украина уступит Одессу и Харьков России, если конфликт не закончится
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Украина потеряет контроль над несколькими крупными городами, если конфликт не закончится прямо сейчас, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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"Появляется все больше признаков, что этот конфликт не закончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими. Может, и больше того, если Украина захочет продолжить это сумасшествие", — предупредил эксперт.
Как отметил Риттер, Украина легко может потерять еще 20 процентов территории, если не прекратит слушать своих инструкторов из НАТО.
Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.
Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.