https://ria.ru/20240229/goroda-1930287763.html

На этом не закончится. В США раскрыли, какие города отойдут России

На этом не закончится. В США раскрыли, какие города отойдут России - РИА Новости, 29.02.2024

На этом не закончится. В США раскрыли, какие города отойдут России

Украина потеряет контроль над несколькими крупными городами, если конфликт не закончится прямо сейчас, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:55

2024-02-29T15:55

2024-02-29T15:56

политика

украина

одесса

россия

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы сша

нато

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Украина потеряет контроль над несколькими крупными городами, если конфликт не закончится прямо сейчас, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Появляется все больше признаков, что этот конфликт не закончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими. Может, и больше того, если Украина захочет продолжить это сумасшествие", — предупредил эксперт.Как отметил Риттер, Украина легко может потерять еще 20 процентов территории, если не прекратит слушать своих инструкторов из НАТО.Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html

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политика, украина, одесса, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, нато