https://ria.ru/20240229/gibel-1930368271.html

Гибель мирных жителей в Газе не останется без ответа, заявило ХАМАС

Гибель мирных жителей в Газе не останется без ответа, заявило ХАМАС - РИА Новости, 29.02.2024

Гибель мирных жителей в Газе не останется без ответа, заявило ХАМАС

Действия израильской армии против мирных жителей сектора Газа не останутся без ответа, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС после гибели от... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T23:19

2024-02-29T23:19

2024-02-29T23:19

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иерусалим

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 29 фев - РИА Новости. Действия израильской армии против мирных жителей сектора Газа не останутся без ответа, говорится в заявлении палестинского движения ХАМАС после гибели от израильских ударов более 100 ожидавших гумпомощь палестинцев. "Продолжающаяся резня оккупационных (израильских - ред.) сил в отношении нашего стойкого народа, особенно в секторе Газа, последним свидетельством которой была ужасающая резня прошлой ночью на кольцевой развязке Набулси в секторе Газа, не останется без ответа со стороны героев и нашего народа... Наш народ будет продолжать сопротивление до тех пор, пока не будет реализовано право на возвращение и свободу", - заявило движение в своем Telegram-канале. Как считает ХАМАС, планы Израиля "ограничить верующих и не допускать их в мечеть Аль-Акса во время благословенного для мусульман месяца Рамадан станут дополнительным детонатором" кризисной ситуации. Движение также упомянуло "операцию в поселении Эли к югу от города Наблус сегодня вечером", которая, по мнению ХАМАС, свидетельствует, что "удары сопротивления будут продолжаться и наращиваться, преследуя оккупантов там, где они не ожидают". Ранее израильские СМИ сообщили, что два человека погибли в результате стрельбы нападавшего, который прибыл на автомобиле на заправочную станцию возле поселения Эли на Западном берегу Иордана и открыл стрельбу по другому автомобилю. По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", нападавшего нейтрализовал владелец соседнего магазина. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь. Ранее источник в правительстве Израиля сообщал РИА Новости, что израильские власти ограничит вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега на время священного месяца Рамадан, допущены будут не более 15 тысяч человек старше 60 и моложе 10 лет, а вопрос о необходимости введения ограничений для израильских арабов и жителей Иерусалима будет решать полиция. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху агентству сообщали, что премьер принял "взвешенное решение, которое сохраняет свободу вероисповедания в рамках определенных специалистами требований безопасности".

https://ria.ru/20240229/udar-1930364338.html

https://ria.ru/20240229/gaza-1930155647.html

https://ria.ru/20240229/konflikt-1915630213.html

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в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году