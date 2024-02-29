https://ria.ru/20240229/fury-1930277001.html

Путин поручил Минтрансу сократить очереди фур на погранпунктах

Путин поручил Минтрансу сократить очереди фур на погранпунктах - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил Минтрансу сократить очереди фур на погранпунктах

Водители фур стоят на таможенных постах часами, время досмотра грузового транспорта не должно превышать 10 минут, это задача для Минтранса, технологии позволяют РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:26

2024-02-29T15:26

2024-02-29T15:26

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Водители фур стоят на таможенных постах часами, время досмотра грузового транспорта не должно превышать 10 минут, это задача для Минтранса, технологии позволяют это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отдельный вопрос, который поднимался на одной из моих встреч, - это очереди на пограничных пунктах пропуска. Особенно остро эта проблема стоит на Дальнем Востоке. По регламенту, таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности, практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами. Перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача: типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут. Современные технологии позволяют это сделать", - сказал Путин ходе послания Федеральному собранию РФ. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)