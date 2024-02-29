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Лучшие фото РИА Новости, февраль 2024 года - РИА Новости, 29.02.2024
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09:00 29.02.2024 (обновлено: 09:01 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/foto-1930022951.html
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2024 года - РИА Новости, 29.02.2024
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:00
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фото
авдеевка
россия
шэньян
такер карлсон
калининградский зоопарк
вооруженные силы украины
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
авдеевка
россия
шэньян
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, авдеевка, россия, шэньян, такер карлсон, калининградский зоопарк, вооруженные силы украины, владимир путин, игры будущего, выставка-форум "россия"
Фото, Авдеевка, Россия, Шэньян, Такер Карлсон, Калининградский зоопарк, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Игры будущего, Выставка-форум "Россия"

Лучшие фото РИА Новости, февраль 2024 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Гавриил Григоров/POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону

Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

© РИА Новости / Гавриил Григоров/POOL
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1 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТоржественная церемония открытия турнира "Игры Будущего" в Казани.
Торжественная церемония открытия турнира Игры Будущего в Казани
Торжественная церемония открытия турнира "Игры Будущего" в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 35
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне.

Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне

Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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3 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖилые дома и кафедральный собор Вознесения Господня в Магнитогорске.
Жилые дома и кафедральный собор Вознесения Господня в Магнитогорске
Жилые дома и кафедральный собор Вознесения Господня в Магнитогорске.
© РИА Новости / Александр Вильф
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4 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации.
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации.
© РИА Новости / Станислав Красильников
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5 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди на Манежной площади в Москве во время снегопада.

Люди на Манежной площади во время снегопада в Москве

Люди на Манежной площади в Москве во время снегопада.

© РИА Новости / Максим Блинов
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6 из 35
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанк

Самолеты Hawker Siddeley Hawk Королевский военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.

Самолеты Hawker Siddeley Hawk пилотажной группы Королевских Военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде

Самолеты Hawker Siddeley Hawk Королевский военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.

© РИА Новости / Нина Падалко
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7 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Косплеерши на соревнованиях по Warface + лазертаг на "Играх Будущего" в Казани.

Косплеерши на соревнованиях по Warface + Лазертаг Игр Будущего в Казани

Косплеерши на соревнованиях по Warface + лазертаг на "Играх Будущего" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 35
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИрина Хавронина и Девид Нарижный выступают с ритмическим танцем на II Всероссийской спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Ирина Хавронина и Девид Нарижный выступают с ритмическим танцем на II Всероссийской спартакиаде сильнейших в Магнитогорске
Ирина Хавронина и Девид Нарижный выступают с ритмическим танцем на II Всероссийской спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
© РИА Новости / Александр Вильф
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9 из 35
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Разрушенный жилой дом на одной из улиц в Авдеевке.

Разрушенный жилой дом на одной из улиц в Авдеевке

Разрушенный жилой дом на одной из улиц в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Подтопления в селе Боровское в ЛНР.

Подтопления в селе Боровское в ЛНР

Подтопления в селе Боровское в ЛНР.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации.

Реактивная система залпового огня БМ-21 Град ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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12 из 35
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Участница соревнований по ездовому спорту "Гиперборея-2024" в Омской области распрягает собак после заезда.

Участница соревнований по ездовому спорту Гиперборея - 2024 в Омской области распрягает собак после заезда

Участница соревнований по ездовому спорту "Гиперборея-2024" в Омской области распрягает собак после заезда.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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13 из 35
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный.

Транспортировка ракеты Союз-2.1б с гидрометеорологическим космическим аппаратом Метеор-М и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный

Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный.

© РИА Новости / Роскосмос
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14 из 35
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Участница гонки "Ледовый шторм" по льду озера Байкал.

Участница гонки Ледовый шторм по льду озера Байкал

Участница гонки "Ледовый шторм" по льду озера Байкал.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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15 из 35
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Рабочие демонтируют часы на здании Главпочтамта, более известного как Дом связи, поврежденные из-за боевых действий в Мариуполе.

Рабочие демонтируют часы на здании Главпочтамта, более известного как Дом связи, поврежденные в результате боевых действий в Мариуполе

Рабочие демонтируют часы на здании Главпочтамта, более известного как Дом связи, поврежденные из-за боевых действий в Мариуполе.

© РИА Новости / Александр Сухов
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16 из 35
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Модели демонстрируют одежду на подиуме Vokzal1853 в Санкт-Петербурге во время fashion-события "Модный маршрут".

Модели демонстрируют одежду на подиуме Vokzal1853. В Санкт-Петербурге состоялось первое fashion-событие Модный маршрут

Модели демонстрируют одежду на подиуме Vokzal1853 в Санкт-Петербурге во время fashion-события "Модный маршрут".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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17 из 35
© РИА Новости / Александр Казаков/POOL | Перейти в медиабанк

Путин приветствует рабочего на НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

Президент РФ Владимир Путин приветствует рабочего во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагил

Путин приветствует рабочего на НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

© РИА Новости / Александр Казаков/POOL
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18 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Концертная программа "Спорт для каждого" с участием именитых атлетов на выставке-форуме "Россия".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов на Международной выставке-форуме Россия

Концертная программа "Спорт для каждого" с участием именитых атлетов на выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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19 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Тематический День туризма на международной выставке-форуме "Россия".

Международная выставка-форум Россия

Тематический День туризма на международной выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Максим Блинов
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20 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны в преддверии праздника 8 Марта в теплице компании Tulpan Concept в Новосибирске.
Сотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны в преддверии праздника 8 Марта в теплице в Новосибирске
Сотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны в преддверии праздника 8 Марта в теплице компании Tulpan Concept в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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21 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Артиллерийское подразделение ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" (2С5) на Авдеевском направлении спецоперации.

Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации

Артиллерийское подразделение ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" (2С5) на Авдеевском направлении спецоперации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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22 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Парад сельхозпродукции на международной выставке-форуме "Россия".

Парад сельхозпродукции на Международной выставке-форуме Россия

Парад сельхозпродукции на международной выставке-форуме "Россия".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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23 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.

Лебедь зимует на озере Светлое у посёлка Семилетка на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае.

Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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24 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Люди празднуют Терендез у церкви Святой Рипсиме в Ялте.

Люди празднуют Терендез у церкви Святой Рипсиме в Ялте

Люди празднуют Терендез у церкви Святой Рипсиме в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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25 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКосплеер на турнире "Игры Будущего" в Казанской академии тенниса.
Косплеер на турнире Игры Будущего в Казанской академии тенниса
Косплеер на турнире "Игры Будущего" в Казанской академии тенниса.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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26 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники чемпионата России по ледовому спидвею в Красногорске.
Участники чемпионата России по ледовому спидвею в Красногорске
Участники чемпионата России по ледовому спидвею в Красногорске.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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27 из 35
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Самка краснорукого тамарина с детенышем в вольере Калининградского зоопарка.

Самка краснорукого тамарина со своим новорожденным детенышем в вольере Калининградского зоопарка. Краснорукий тамарин - вид игрунковых обезьян. Это первый краснорукий тамарин, родившийся в Калининградском зоопарке

Самка краснорукого тамарина с детенышем в вольере Калининградского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Невар
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28 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка бросает корм диким уткам на берегу Енисея в Красноярском крае.
Девушка бросает корм диким уткам на берегу Енисея в Красноярском крае
Девушка бросает корм диким уткам на берегу Енисея в Красноярском крае.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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29 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участники Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту "Кубок Тихого океана" в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии во Владивостоке.

Участники всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту Кубок Тихого океана в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии во Владивостоке

Участники Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту "Кубок Тихого океана" в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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30 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин посещает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев".

Президент РФ Владимир Путин посещает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова - филиал ПАО Туполев

Президент России Владимир Путин посещает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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31 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетители фотографируют картину "Ангел" на открытии выставки "Новые загадки картин Леонардо да Винчи" в Государственном Эрмитаже.
Посетители фотографируют картину Ангел на открытии выставки Новые загадки картин Леонардо да Винчи в Государственном Эрмитаже
Посетители фотографируют картину "Ангел" на открытии выставки "Новые загадки картин Леонардо да Винчи" в Государственном Эрмитаже.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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32 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Игрок команды Райковича Девон Акун-Пёрселл участвует в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ — 2024 в Москве.

Игрок команды Райковича Девон Акун-Пёрселл участвует в конкурсе по броскам сверху на матче всех Звезд 2024 Единой Лиги ВТБ в Москве

Игрок команды Райковича Девон Акун-Пёрселл участвует в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ — 2024 в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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33 из 35
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа во время зачистки Авдеевки.

Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) на зачистке Авдеевки Донецкой народной республики

Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа во время зачистки Авдеевки.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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34 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля "Народная рыбалка" в бухте Новик во Владивостоке.
Участники фестиваля Народная рыбалка в бухте Новик во Владивостоке
Участники фестиваля "Народная рыбалка" в бухте Новик во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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35 из 35
 
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