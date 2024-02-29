Лучшие фото РИА Новости, февраль 2024 года

Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне.
Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне.
Люди на Манежной площади в Москве во время снегопада.
Люди на Манежной площади в Москве во время снегопада.
Самолеты Hawker Siddeley Hawk Королевский военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
Самолеты Hawker Siddeley Hawk Королевский военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде.
Косплеерши на соревнованиях по Warface + лазертаг на "Играх Будущего" в Казани.
Косплеерши на соревнованиях по Warface + лазертаг на "Играх Будущего" в Казани.
Разрушенный жилой дом на одной из улиц в Авдеевке.
Разрушенный жилой дом на одной из улиц в Авдеевке.
Подтопления в селе Боровское в ЛНР.
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации.
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации.
Участница соревнований по ездовому спорту "Гиперборея-2024" в Омской области распрягает собак после заезда.
Участница соревнований по ездовому спорту "Гиперборея-2024" в Омской области распрягает собак после заезда.
Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный.
Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный.
Участница гонки "Ледовый шторм" по льду озера Байкал.
Участница гонки "Ледовый шторм" по льду озера Байкал.
Рабочие демонтируют часы на здании Главпочтамта, более известного как Дом связи, поврежденные из-за боевых действий в Мариуполе.
Рабочие демонтируют часы на здании Главпочтамта, более известного как Дом связи, поврежденные из-за боевых действий в Мариуполе.
Модели демонстрируют одежду на подиуме Vokzal1853 в Санкт-Петербурге во время fashion-события "Модный маршрут".
Модели демонстрируют одежду на подиуме Vokzal1853 в Санкт-Петербурге во время fashion-события "Модный маршрут".
Путин приветствует рабочего на НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
Путин приветствует рабочего на НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
Концертная программа "Спорт для каждого" с участием именитых атлетов на выставке-форуме "Россия".
Концертная программа "Спорт для каждого" с участием именитых атлетов на выставке-форуме "Россия".
Тематический День туризма на международной выставке-форуме "Россия".
Тематический День туризма на международной выставке-форуме "Россия".
Артиллерийское подразделение ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" (2С5) на Авдеевском направлении спецоперации.
Артиллерийское подразделение ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" (2С5) на Авдеевском направлении спецоперации.
Парад сельхозпродукции на международной выставке-форуме "Россия".
Парад сельхозпродукции на международной выставке-форуме "Россия".
Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Люди празднуют Терендез у церкви Святой Рипсиме в Ялте.
Люди празднуют Терендез у церкви Святой Рипсиме в Ялте.
Самка краснорукого тамарина с детенышем в вольере Калининградского зоопарка.
Самка краснорукого тамарина с детенышем в вольере Калининградского зоопарка.
Участники Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту "Кубок Тихого океана" в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии во Владивостоке.
Участники Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту "Кубок Тихого океана" в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин посещает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев".
Президент России Владимир Путин посещает Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев".
Игрок команды Райковича Девон Акун-Пёрселл участвует в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ — 2024 в Москве.
Игрок команды Райковича Девон Акун-Пёрселл участвует в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ — 2024 в Москве.
Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа во время зачистки Авдеевки.
Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа во время зачистки Авдеевки.