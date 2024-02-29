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Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда - РИА Новости, 29.02.2024
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23:49 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/fond-1930370912.html
Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда
Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда - РИА Новости, 29.02.2024
Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда
Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного "Фонда семьи Тиньковых". РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:49
2024-02-29T23:49
россия
олег тиньков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного "Фонда семьи Тиньковых". "Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный "Фонд семьи Тиньковых" и выйти из состава попечительского "Фонда борьбы с лейкемией", чтобы сохранить этот фонд (борьбы с лейкемией)…" - написал бизнесмен в Instagram**. Минюст РФ включил 16 февраля Тинькова* в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, олег тиньков
Россия, Олег Тиньков
Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда

Тиньков сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда борьбы с лейкемией

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк Олег Тиньков*
 Олег Тиньков* - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Олег Тиньков*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного "Фонда семьи Тиньковых".
«
"Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный "Фонд семьи Тиньковых" и выйти из состава попечительского "Фонда борьбы с лейкемией", чтобы сохранить этот фонд (борьбы с лейкемией)…" - написал бизнесмен в Instagram**.
Минюст РФ включил 16 февраля Тинькова* в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Девушка у банкомата банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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РоссияОлег Тиньков
 
 
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