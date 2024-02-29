https://ria.ru/20240229/fond-1930370912.html

Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда

Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда - РИА Новости, 29.02.2024

Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного семейного фонда

Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного "Фонда семьи Тиньковых". РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T23:49

2024-02-29T23:49

2024-02-29T23:49

россия

олег тиньков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150505/79/1505057931_0:4:2952:1665_1920x0_80_0_0_d30a512d21bdf70a1731e4aadef93c3c.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков* сообщил о закрытии благотворительного "Фонда семьи Тиньковых". "Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный "Фонд семьи Тиньковых" и выйти из состава попечительского "Фонда борьбы с лейкемией", чтобы сохранить этот фонд (борьбы с лейкемией)…" - написал бизнесмен в Instagram**. Минюст РФ включил 16 февраля Тинькова* в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240215/logotip-1927609143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, олег тиньков