https://ria.ru/20240229/evroparlament-1930312421.html

ЕП принял резолюцию о поддержке Украины

ЕП принял резолюцию о поддержке Украины - РИА Новости, 29.02.2024

ЕП принял резолюцию о поддержке Украины

Евродепутаты одобрили в четверг резолюцию об активизации поддержки Украины и усилении санкционного давления против России и Белоруссии, следует из пресс-релиза, РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:16

2024-02-29T17:16

2024-02-29T17:16

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БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Евродепутаты одобрили в четверг резолюцию об активизации поддержки Украины и усилении санкционного давления против России и Белоруссии, следует из пресс-релиза, опубликованного в четверг на сайте Европарламента. Соответствующую резолюцию поддержали 451 депутат, 46 проголосовали против и 49 воздержались. "В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента заявляют, что ЕС должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами, если Киев хочет выиграть войну против России", - говорится в публикации. Депутаты считают, что для победы Киева не должно быть "никаких самоограничений относительно военной помощи Украине" и призывает к предоставлению стране всего необходимого для ведения боевых действий. Признавая, что уровень военной поддержки Киева сильно разнится между странами ЕС, парламентарии в резолюции выступают с призывом инвестировать необходимые средства в европейскую оборонную промышленность для удовлетворения потребностей Украины и пополнения запасов в ЕС. По их мнению, особую важность для Украины представляют системы ПВО, ракеты дальнего радиуса действия (TAURUS, Storm Shadow/SCALP), а также различные виды артиллерии и боеприпасов (в частности 155-мм артснаряды), БПЛА и системы против дронов. Помимо этого, депутаты заявляют, что все союзники ЕС и НАТО должны оказывать военную поддержку Украине в размере не менее 0,25% годового ВВП, и призывают страны-члены в кратчайшие сроки начать переговоры с оборонными компаниями для увеличения производства и поставок военной техники Украине. Европарламентарии также призывают Палату представителей США без промедления одобрить пакет долгосрочной военной помощи Украине. Депутаты ЕП отдельно подчеркивают необходимость введения правового режима для конфискации замороженных активов РФ и их использования на нужды Украины. Парламентарии призывают ЕС сохранить и расширить санкции против России и Белоруссии, включив запрет на импорт урана и металлургической продукции из РФ, прекращение сотрудничества в атомной отрасли, введение полного эмбарго на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и СПГ, транспортируемого по морским трубопроводам. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240229/boepripasy-1930285227.html

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Варвара Скокшина

украина, владимир путин, россия, киев, евросоюз, европарламент, нато, в мире