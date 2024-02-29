ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши
ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши из фондов Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Еврокомиссия разрешила разморозить для Польши доступ к деньгам из европейских фондов, следует из заявления на сайте ЕК.
"Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС в размере до 137 миллиардов евро", — сказано в тексте.
В Брюсселе пришли к выводу, что Польша выполнила два важных этапа по реформированию судебной системы, в частности, изменила дисциплинарный режим для судей. Кроме того, страна начала использовать IT-инструмент Arachne, который поддерживает системы аудита стран ЕС и защищает от мошенничества.
В результате Варшава получит до 59,8 миллиарда евро из Фонда восстановления после пандемии и до 76,5 миллиарда евро из фондов сплочения. Первые 6,3 миллиарда выделят в ближайшие недели.
На заседании Совета ЕС 20 февраля польские власти представили План действий по обеспечению верховенства права, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Он призван восстановить независимость судебной власти в стране и закончить спор с Еврокомиссией о судебной реформе.
Спор Польши с ЕК начался в период, когда у власти в стране была партия "Право и справедливость".
В Брюсселе пришли к выводу, что Варшава при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде.
После выборов 15 октября в Польше было сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска, которое заявило о намерении исправить допущенные предшественниками нарушения.