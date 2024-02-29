https://ria.ru/20240229/es-1930293834.html

ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши

ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши - РИА Новости, 29.02.2024

ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши

Еврокомиссия разрешила разморозить для Польши доступ к деньгам из европейских фондов, следует из заявления на сайте ЕК. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:15

2024-02-29T16:15

2024-02-29T17:31

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БРЮССЕЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Еврокомиссия разрешила разморозить для Польши доступ к деньгам из европейских фондов, следует из заявления на сайте ЕК."Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС в размере до 137 миллиардов евро", — сказано в тексте.В Брюсселе пришли к выводу, что Польша выполнила два важных этапа по реформированию судебной системы, в частности, изменила дисциплинарный режим для судей. Кроме того, страна начала использовать IT-инструмент Arachne, который поддерживает системы аудита стран ЕС и защищает от мошенничества.В результате Варшава получит до 59,8 миллиарда евро из Фонда восстановления после пандемии и до 76,5 миллиарда евро из фондов сплочения. Первые 6,3 миллиарда выделят в ближайшие недели.На заседании Совета ЕС 20 февраля польские власти представили План действий по обеспечению верховенства права, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Он призван восстановить независимость судебной власти в стране и закончить спор с Еврокомиссией о судебной реформе.Спор Польши с ЕК начался в период, когда у власти в стране была партия "Право и справедливость". В Брюсселе пришли к выводу, что Варшава при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде.После выборов 15 октября в Польше было сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска, которое заявило о намерении исправить допущенные предшественниками нарушения.

https://ria.ru/20240228/belorussiya-1930065141.html

https://ria.ru/20240228/polsha-1930036401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, варшава, польша, дональд туск, еврокомиссия, евросоюз