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ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши - РИА Новости, 29.02.2024
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16:15 29.02.2024 (обновлено: 17:31 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/es-1930293834.html
ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши
ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши - РИА Новости, 29.02.2024
ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши
Еврокомиссия разрешила разморозить для Польши доступ к деньгам из европейских фондов, следует из заявления на сайте ЕК. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:15
2024-02-29T17:31
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БРЮССЕЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Еврокомиссия разрешила разморозить для Польши доступ к деньгам из европейских фондов, следует из заявления на сайте ЕК."Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС в размере до 137 миллиардов евро", — сказано в тексте.В Брюсселе пришли к выводу, что Польша выполнила два важных этапа по реформированию судебной системы, в частности, изменила дисциплинарный режим для судей. Кроме того, страна начала использовать IT-инструмент Arachne, который поддерживает системы аудита стран ЕС и защищает от мошенничества.В результате Варшава получит до 59,8 миллиарда евро из Фонда восстановления после пандемии и до 76,5 миллиарда евро из фондов сплочения. Первые 6,3 миллиарда выделят в ближайшие недели.На заседании Совета ЕС 20 февраля польские власти представили План действий по обеспечению верховенства права, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Он призван восстановить независимость судебной власти в стране и закончить спор с Еврокомиссией о судебной реформе.Спор Польши с ЕК начался в период, когда у власти в стране была партия "Право и справедливость". В Брюсселе пришли к выводу, что Варшава при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде.После выборов 15 октября в Польше было сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска, которое заявило о намерении исправить допущенные предшественниками нарушения.
https://ria.ru/20240228/belorussiya-1930065141.html
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в мире, варшава, польша, дональд туск, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Варшава, Польша, Дональд Туск, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши

ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши из фондов Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 фев — РИА Новости. Еврокомиссия разрешила разморозить для Польши доступ к деньгам из европейских фондов, следует из заявления на сайте ЕК.
"Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС в размере до 137 миллиардов евро", — сказано в тексте.
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В Брюсселе пришли к выводу, что Польша выполнила два важных этапа по реформированию судебной системы, в частности, изменила дисциплинарный режим для судей. Кроме того, страна начала использовать IT-инструмент Arachne, который поддерживает системы аудита стран ЕС и защищает от мошенничества.
В результате Варшава получит до 59,8 миллиарда евро из Фонда восстановления после пандемии и до 76,5 миллиарда евро из фондов сплочения. Первые 6,3 миллиарда выделят в ближайшие недели.
На заседании Совета ЕС 20 февраля польские власти представили План действий по обеспечению верховенства права, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Он призван восстановить независимость судебной власти в стране и закончить спор с Еврокомиссией о судебной реформе.
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Спор Польши с ЕК начался в период, когда у власти в стране была партия "Право и справедливость".
В Брюсселе пришли к выводу, что Варшава при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде.
После выборов 15 октября в Польше было сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска, которое заявило о намерении исправить допущенные предшественниками нарушения.
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