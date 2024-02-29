https://ria.ru/20240229/eno-1930347705.html

"Этническое национальное объединение*" включили в перечень запрещенных

"Этническое национальное объединение*" включили в перечень запрещенных - РИА Новости, 29.02.2024

"Этническое национальное объединение*" включили в перечень запрещенных

Минюст России включил общественное объединение "Этническое национальное объединение*" в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:17

2024-02-29T20:17

2024-02-29T20:17

общество

россия

хабаровск

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Минюст России включил общественное объединение "Этническое национальное объединение*" в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня. "Общественное объединение "Этническое национальное объединение*" (ЭНО, Э.Н.О.)", - следует из реестра.Организация включена в перечень по решению Центрального районного суда Хабаровска от 16 октября 2023 года.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240226/obschestvo-1929614463.html

россия

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общество, россия, хабаровск