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В Госдуме допустили возможность пересдачи ЕГЭ по любому предмету - РИА Новости, 29.02.2024
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16:54 29.02.2024 (обновлено: 17:01 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ege-1930307547.html
В Госдуме допустили возможность пересдачи ЕГЭ по любому предмету
В Госдуме допустили возможность пересдачи ЕГЭ по любому предмету - РИА Новости, 29.02.2024
В Госдуме допустили возможность пересдачи ЕГЭ по любому предмету
Право на пересдачу одного предмета ЕГЭ коснется всех сдаваемых дисциплин, а не только обязательных, заявила журналистам глава комитета ГД по просвещению Ольга... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:54
2024-02-29T17:01
общество
россия
ольга казакова
владимир путин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Право на пересдачу одного предмета ЕГЭ коснется всех сдаваемых дисциплин, а не только обязательных, заявила журналистам глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. В четверг президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. "Конечно, (коснётся) тех, которые ребята выбрали. Вот они считают, что по истории, я мог бы лучше, либо по обществознанию или по химии … Вот один предмет ты имеешь право выбрать, и по нему … осуществить пересдачу", - сказала Казакова на вопрос журналиста, коснется ли данное право всех школьных предметов или только обязательных. Депутат отметила, что это должно содействовать снятию напряжения учащихся во время экзамена. По словам Казаковой, сейчас нужно остановиться на праве пересдачи только одного предмета ЕГЭ, так как система пересдачи предполагает работу комиссий, и понять, сколько будет желающих. "Для того, чтобы пересдать, нужна комиссия, нужно организовать условия для пересдачи … Если Рособрнадзор успевает это сделать в этом году, то было бы конечно, замечательно. Потом нужно предусмотреть и оплату тем педагогом, которые работают в комиссиях, и посмотреть, как это", - указала Казакова. Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
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общество, россия, ольга казакова, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), послание президента федеральному собранию —  2024 
Общество, Россия, Ольга Казакова, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
В Госдуме допустили возможность пересдачи ЕГЭ по любому предмету

Казакова: право на пересдачу предмета ЕГЭ коснется всех сдаваемых дисциплин

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в школе . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Право на пересдачу одного предмета ЕГЭ коснется всех сдаваемых дисциплин, а не только обязательных, заявила журналистам глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.
В четверг президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
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"Конечно, (коснётся) тех, которые ребята выбрали. Вот они считают, что по истории, я мог бы лучше, либо по обществознанию или по химии … Вот один предмет ты имеешь право выбрать, и по нему … осуществить пересдачу", - сказала Казакова на вопрос журналиста, коснется ли данное право всех школьных предметов или только обязательных.
Депутат отметила, что это должно содействовать снятию напряжения учащихся во время экзамена. По словам Казаковой, сейчас нужно остановиться на праве пересдачи только одного предмета ЕГЭ, так как система пересдачи предполагает работу комиссий, и понять, сколько будет желающих.
«
"Для того, чтобы пересдать, нужна комиссия, нужно организовать условия для пересдачи … Если Рособрнадзор успевает это сделать в этом году, то было бы конечно, замечательно. Потом нужно предусмотреть и оплату тем педагогом, которые работают в комиссиях, и посмотреть, как это", - указала Казакова.
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