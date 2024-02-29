https://ria.ru/20240229/ege-1930307547.html

В Госдуме допустили возможность пересдачи ЕГЭ по любому предмету

В Госдуме допустили возможность пересдачи ЕГЭ по любому предмету - РИА Новости, 29.02.2024

В Госдуме допустили возможность пересдачи ЕГЭ по любому предмету

Право на пересдачу одного предмета ЕГЭ коснется всех сдаваемых дисциплин, а не только обязательных, заявила журналистам глава комитета ГД по просвещению Ольга... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:54

2024-02-29T16:54

2024-02-29T17:01

общество

россия

ольга казакова

владимир путин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Право на пересдачу одного предмета ЕГЭ коснется всех сдаваемых дисциплин, а не только обязательных, заявила журналистам глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. В четверг президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. "Конечно, (коснётся) тех, которые ребята выбрали. Вот они считают, что по истории, я мог бы лучше, либо по обществознанию или по химии … Вот один предмет ты имеешь право выбрать, и по нему … осуществить пересдачу", - сказала Казакова на вопрос журналиста, коснется ли данное право всех школьных предметов или только обязательных. Депутат отметила, что это должно содействовать снятию напряжения учащихся во время экзамена. По словам Казаковой, сейчас нужно остановиться на праве пересдачи только одного предмета ЕГЭ, так как система пересдачи предполагает работу комиссий, и понять, сколько будет желающих. "Для того, чтобы пересдать, нужна комиссия, нужно организовать условия для пересдачи … Если Рособрнадзор успевает это сделать в этом году, то было бы конечно, замечательно. Потом нужно предусмотреть и оплату тем педагогом, которые работают в комиссиях, и посмотреть, как это", - указала Казакова. Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ольга казакова, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), послание президента федеральному собранию — 2024