https://ria.ru/20240229/ege-1930203517.html

Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ

Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ

Единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, механизм нужно совершенствовать, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:01

2024-02-29T13:01

2024-02-29T14:11

образование - общество

послание президента федеральному собранию — 2024

единый государственный экзамен (егэ)

владимир путин

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, механизм нужно совершенствовать, сказал президент РФ Владимир Путин."В этой связи и о едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, послание президента федеральному собранию — 2024 , единый государственный экзамен (егэ), владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование