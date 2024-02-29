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Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ - РИА Новости, 29.02.2024
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13:01 29.02.2024 (обновлено: 14:11 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/ege-1930203517.html
Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ
Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ
Единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, механизм нужно совершенствовать, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:01
2024-02-29T14:11
образование - общество
послание президента федеральному собранию —  2024 
единый государственный экзамен (егэ)
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, механизм нужно совершенствовать, сказал президент РФ Владимир Путин."В этой связи и о едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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образование - общество, послание президента федеральному собранию —  2024 , единый государственный экзамен (егэ), владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ

Путин: ЕГЭ по-прежнему вызывает дискуссию, его необходимо усовершенствовать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПреподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике
Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, механизм нужно совершенствовать, сказал президент РФ Владимир Путин.
"В этой связи и о едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Образование - ОбществоПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Владимир ПутинРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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