https://ria.ru/20240229/ege-1930203517.html
Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ
Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ
Единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, механизм нужно совершенствовать, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:01
2024-02-29T13:01
2024-02-29T14:11
образование - общество
послание президента федеральному собранию — 2024
единый государственный экзамен (егэ)
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152436/98/1524369808_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c805c9b1fc600bb6b9b88643f7d3928.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, механизм нужно совершенствовать, сказал президент РФ Владимир Путин."В этой связи и о едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/vuzy-1930220229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152436/98/1524369808_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_946c2f5ef74b61f9b65607b2116dd464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, послание президента федеральному собранию — 2024 , единый государственный экзамен (егэ), владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал усовершенствовать формат ЕГЭ
Путин: ЕГЭ по-прежнему вызывает дискуссию, его необходимо усовершенствовать
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Единый государственный экзамен вызывает широкую общественную дискуссию, механизм нужно совершенствовать, сказал президент РФ Владимир Путин.
"В этой связи и о едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин призвал повышать потенциал и качество вузов