https://ria.ru/20240229/dvizhenie-1930111884.html

На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей

На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 29.02.2024

На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей

Движение на Волгоградском проспекте в Москве после массового ДТП восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T04:25

2024-02-29T04:25

2024-02-29T04:25

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Движение на Волгоградском проспекте в Москве после массового ДТП восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее столичный дептранс сообщал о затруднении движения из-за массового ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. По данным с камер видеонаблюдения, столкнулись не менее восьми автомобилей. "Движение на Волгоградском проспекте восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

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происшествия, москва, россия