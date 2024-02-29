Рейтинг@Mail.ru
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/dvizhenie-1930111884.html
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 29.02.2024
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей
Движение на Волгоградском проспекте в Москве после массового ДТП восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T04:25
2024-02-29T04:25
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924925_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_93e65284cb01ce064f3719bb740b495f.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Движение на Волгоградском проспекте в Москве после массового ДТП восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее столичный дептранс сообщал о затруднении движения из-за массового ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. По данным с камер видеонаблюдения, столкнулись не менее восьми автомобилей. "Движение на Волгоградском проспекте восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924925_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_41709260905659fb30dccb4b24e501ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей

На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение после массового ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-патрульной службы
Сотрудники дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Движение на Волгоградском проспекте в Москве после массового ДТП восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее столичный дептранс сообщал о затруднении движения из-за массового ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. По данным с камер видеонаблюдения, столкнулись не менее восьми автомобилей.
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
Массовые ДТП в России в 2023-2024 годах
12 марта 2023, 15:32
"Движение на Волгоградском проспекте восстановлено", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала