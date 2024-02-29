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На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 29.02.2024
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей
Движение на Волгоградском проспекте в Москве после массового ДТП восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T04:25
2024-02-29T04:25
2024-02-29T04:25
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Движение на Волгоградском проспекте в Москве после массового ДТП восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее столичный дептранс сообщал о затруднении движения из-за массового ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве. По данным с камер видеонаблюдения, столкнулись не менее восьми автомобилей. "Движение на Волгоградском проспекте восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение автомобилей
На Волгоградском проспекте в Москве восстановили движение после массового ДТП