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В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек - РИА Новости, 29.02.2024
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07:10 29.02.2024 (обновлено: 07:13 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/dtp-1930116227.html
В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек
В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек - РИА Новости, 29.02.2024
В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек
Не менее 14 человек погибли и более 20 пострадали при ДТП с пикапом в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщила полиция штата. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T07:10
2024-02-29T07:13
в мире
индия
мадхья-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 фев – РИА Новости. Не менее 14 человек погибли и более 20 пострадали при ДТП с пикапом в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщила полиция штата. Несчастный случай произошел около 1.30, когда группа сельских жителей возвращалась домой после посещения религиозного мероприятия. Главный министр штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав объявил о выплате компенсации в размере 400 тысяч рупий (4,8 тысячи долларов) семьям погибших. "Главный министр доктор Мохан Ядав выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной людей… в результате автомобильной аварии в округе Диндори. Районной администрации были даны инструкции по надлежащему обращению с пострадавшими. По указанию главного министра, министр кабинета министров Сампатия Уикей выехал в Диндори", - сообщила канцелярии главного министра штата в соцсети X.
https://ria.ru/20231115/dtp-1909562415.html
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в мире, индия, мадхья-прадеш
В мире, Индия, Мадхья-Прадеш
В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек

Полиция индийского штата Мадхья-Прадеш сообщила о ДТП с 14 погибшими

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 фев – РИА Новости. Не менее 14 человек погибли и более 20 пострадали при ДТП с пикапом в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщила полиция штата.
Несчастный случай произошел около 1.30, когда группа сельских жителей возвращалась домой после посещения религиозного мероприятия.
Главный министр штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав объявил о выплате компенсации в размере 400 тысяч рупий (4,8 тысячи долларов) семьям погибших.
"Главный министр доктор Мохан Ядав выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной людей… в результате автомобильной аварии в округе Диндори. Районной администрации были даны инструкции по надлежащему обращению с пострадавшими. По указанию главного министра, министр кабинета министров Сампатия Уикей выехал в Диндори", - сообщила канцелярии главного министра штата в соцсети X.
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В миреИндияМадхья-Прадеш
 
 
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