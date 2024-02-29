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В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек
В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек - РИА Новости, 29.02.2024
В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек
Не менее 14 человек погибли и более 20 пострадали при ДТП с пикапом в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщила полиция штата. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T07:10
2024-02-29T07:10
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 фев – РИА Новости. Не менее 14 человек погибли и более 20 пострадали при ДТП с пикапом в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщила полиция штата. Несчастный случай произошел около 1.30, когда группа сельских жителей возвращалась домой после посещения религиозного мероприятия. Главный министр штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав объявил о выплате компенсации в размере 400 тысяч рупий (4,8 тысячи долларов) семьям погибших. "Главный министр доктор Мохан Ядав выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной людей… в результате автомобильной аварии в округе Диндори. Районной администрации были даны инструкции по надлежащему обращению с пострадавшими. По указанию главного министра, министр кабинета министров Сампатия Уикей выехал в Диндори", - сообщила канцелярии главного министра штата в соцсети X.
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в мире, индия, мадхья-прадеш
В мире, Индия, Мадхья-Прадеш
В ДТП с пикапом в Индии погибли 14 человек
Полиция индийского штата Мадхья-Прадеш сообщила о ДТП с 14 погибшими
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 фев – РИА Новости. Не менее 14 человек погибли и более 20 пострадали при ДТП с пикапом в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщила полиция штата.
Несчастный случай произошел около 1.30, когда группа сельских жителей возвращалась домой после посещения религиозного мероприятия.
Главный министр штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав объявил о выплате компенсации в размере 400 тысяч рупий (4,8 тысячи долларов) семьям погибших.
"Главный министр доктор Мохан Ядав выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной людей… в результате автомобильной аварии в округе Диндори. Районной администрации были даны инструкции по надлежащему обращению с пострадавшими. По указанию главного министра, министр кабинета министров Сампатия Уикей выехал в Диндори", - сообщила канцелярии главного министра штата в соцсети X.
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