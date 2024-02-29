https://ria.ru/20240229/dtp-1930101635.html
На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 29.02.2024
На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T00:21
2024-02-29T00:21
2024-02-29T00:21
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Волгоградском проспекте в районе пересечения с Волжским бульваром произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по Волгоградскому проспекту в сторону области затруднено", - говорится в сообщении. На фотографии с камеры видеонаблюдения, опубликованной дептрансом, видно, что в ДТП столкнулись не менее восьми автомобилей.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено