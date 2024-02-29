https://ria.ru/20240229/dtp-1930101635.html

На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 29.02.2024

На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T00:21

2024-02-29T00:21

2024-02-29T00:21

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Волгоградском проспекте в районе пересечения с Волжским бульваром произошло массовое ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по Волгоградскому проспекту в сторону области затруднено", - говорится в сообщении. На фотографии с камеры видеонаблюдения, опубликованной дептрансом, видно, что в ДТП столкнулись не менее восьми автомобилей.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

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происшествия, москва, россия