В Германии раскрыли, на что "охотятся" российские дроны в зоне СВО
Bild: российские дроны уничтожают всю западную технику ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции
Операторы БПЛА готовят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-10" к вылету в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские беспилотники стали эффективным оружием против западной техники, применяемой ВСУ на фронте, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
"У украинцев большая проблема. У них не только мало боеприпасов, но и ту немногочисленную артиллерию, что имеется в наличии, они активно теряют из-за превосходства России в воздухе. Это превосходство обеспечивается разведывательными дронами, которые отслеживают ситуацию, и ударными БПЛА, которые атакуют технику", — подчеркнул он.
Репке также отметил, что российские беспилотники "Ланцет" стали серьезной угрозой, поскольку их часто используют для уничтожения западного оружия. Кроме того, добавил он, ВСУ не удается защищаться от этих дронов из-за недостаточного количества систем ПВО.
В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.