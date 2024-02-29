https://ria.ru/20240229/drony-1930243096.html

В Германии раскрыли, на что "охотятся" российские дроны в зоне СВО

В Германии раскрыли, на что "охотятся" российские дроны в зоне СВО - РИА Новости, 29.02.2024

В Германии раскрыли, на что "охотятся" российские дроны в зоне СВО

Российские беспилотники стали эффективным оружием против западной техники, применяемой ВСУ на фронте, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:09

2024-02-29T14:09

2024-02-29T14:09

россия

германия

дальний восток

владимир путин

вооруженные силы украины

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924510875_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_c1fe02c530ef915400b833ad89241e8c.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские беспилотники стали эффективным оружием против западной техники, применяемой ВСУ на фронте, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."У украинцев большая проблема. У них не только мало боеприпасов, но и ту немногочисленную артиллерию, что имеется в наличии, они активно теряют из-за превосходства России в воздухе. Это превосходство обеспечивается разведывательными дронами, которые отслеживают ситуацию, и ударными БПЛА, которые атакуют технику", — подчеркнул он.Репке также отметил, что российские беспилотники "Ланцет" стали серьезной угрозой, поскольку их часто используют для уничтожения западного оружия. Кроме того, добавил он, ВСУ не удается защищаться от этих дронов из-за недостаточного количества систем ПВО.В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html

россия

германия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, дальний восток, владимир путин, вооруженные силы украины, bild