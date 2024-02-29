https://ria.ru/20240229/dron-1930124648.html

Дрон, который по ошибке обстреляли в Красном море, оказался американским

Дрон, который по ошибке обстреляли в Красном море, оказался американским - РИА Новости, 29.02.2024

Дрон, который по ошибке обстреляли в Красном море, оказался американским

Участвующий в миссии "Аспидес" в Красном море немецкий фрегат по ошибке обстрелял американский дрон, перепутав его с беспилотником правящего на севере Йемена... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:07

2024-02-29T09:07

2024-02-29T09:07

в мире

красное море

йемен

германия

ансар алла

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Участвующий в миссии "Аспидес" в Красном море немецкий фрегат по ошибке обстрелял американский дрон, перепутав его с беспилотником правящего на севере Йемена движения хуситов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Во вторник вечером вооруженные силы Германии (бундесвер) сообщили о том, что немецкий фрегат "Гессен", находящийся в рамках миссии "Аспидес" в Красном море, сбил два беспилотника хуситов. Позднее агентство DPA сообщило со ссылкой на спикера министерства обороны ФРГ Михаэля Штемпфле, что фрегат по ошибке атаковал дрон союзников. При этом не уточнялось, какой именно стране принадлежал дрон. "Немецкий корабль во вторник случайно открыл огонь по американскому дрону над Красным морем, приняв его за дрон хуситов", - приводит телеканал слова источника. Пока не ясно, из какого оружия был обстрелян беспилотник. Как сообщает CNN, речь идет об американском беспилотнике MQ-9 Reaper. Отмечается, что фрегат промахнулся. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html

https://ria.ru/20240218/bespilotnik-1928113229.html

https://ria.ru/20240225/khusity-1929330981.html

красное море

йемен

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красное море, йемен, германия, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене