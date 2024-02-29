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Доллар на Мосбирже опустился ниже 91 рубля
Доллар на Мосбирже опустился ниже 91 рубля - РИА Новости, 29.02.2024
Доллар на Мосбирже опустился ниже 91 рубля
Рубль перешел к росту на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:25
2024-02-29T10:25
2024-02-29T10:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Рубль перешел к росту на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, следует из данных торговой площадки. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск снижается на 20 копеек до 90,95 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,58 рубля, евро - на 38 копеек, до 98,61 рубля.С утра доллар максимально дорожал до 91,45 рубля, юань – до 12,64 рубля.Рост курса рубля после налогового периода выглядит немного странно, поскольку в конце месяца российская валюта обычно дешевеет из-за снижения продаж со стороны экспортеров, осуществивших налоговые платежи, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер"."Возможно, февральская аномалия связана с тем, что валюту потихоньку распродают инвесторы, купившие ее на страхах включения в санкционный лист НКЦ, но этого не произошло. Курс доллара пока остается в коридоре 90-92,5 рубля. Для движения к нижней границе этого канала и тем более его пробоя рублю нужны драйверы, которых пока не видно", - добавляет он.Несмотря на завершение налогового периода февраля, курс доллара ожидается в зоне 90-90,5 рубля, оценивает Владислав Антонов из BitRiver.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Доллар на Мосбирже опустился ниже 91 рубля
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости.
Рубль перешел к росту на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, следует из данных
торговой площадки.
Курс доллара
расчетами "завтра" на 10.32 мск снижается на 20 копеек до 90,95 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,58 рубля, евро - на 38 копеек, до 98,61 рубля.
Экономист объяснил, почему одна из слабых валют не рухнула к доллару
С утра доллар максимально дорожал до 91,45 рубля, юань – до 12,64 рубля.
Рост курса рубля после налогового периода выглядит немного странно, поскольку в конце месяца российская валюта обычно дешевеет из-за снижения продаж со стороны экспортеров, осуществивших налоговые платежи, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Возможно, февральская аномалия связана с тем, что валюту потихоньку распродают инвесторы, купившие ее на страхах включения в санкционный лист НКЦ, но этого не произошло. Курс доллара пока остается в коридоре 90-92,5 рубля. Для движения к нижней границе этого канала и тем более его пробоя рублю нужны драйверы, которых пока не видно", - добавляет он.
Несмотря на завершение налогового периода февраля, курс доллара ожидается в зоне 90-90,5 рубля, оценивает Владислав Антонов из BitRiver.