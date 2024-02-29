https://ria.ru/20240229/dollar-1930137237.html

Доллар на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

Доллар на Мосбирже опустился ниже 91 рубля - РИА Новости, 29.02.2024

Доллар на Мосбирже опустился ниже 91 рубля

Рубль перешел к росту на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:25

2024-02-29T10:25

2024-02-29T10:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d843d40923645ef7c411b30605cba12.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Рубль перешел к росту на Московской бирже: курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, следует из данных торговой площадки. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.32 мск снижается на 20 копеек до 90,95 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,58 рубля, евро - на 38 копеек, до 98,61 рубля.С утра доллар максимально дорожал до 91,45 рубля, юань – до 12,64 рубля.Рост курса рубля после налогового периода выглядит немного странно, поскольку в конце месяца российская валюта обычно дешевеет из-за снижения продаж со стороны экспортеров, осуществивших налоговые платежи, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер"."Возможно, февральская аномалия связана с тем, что валюту потихоньку распродают инвесторы, купившие ее на страхах включения в санкционный лист НКЦ, но этого не произошло. Курс доллара пока остается в коридоре 90-92,5 рубля. Для движения к нижней границе этого канала и тем более его пробоя рублю нужны драйверы, которых пока не видно", - добавляет он.Несмотря на завершение налогового периода февраля, курс доллара ожидается в зоне 90-90,5 рубля, оценивает Владислав Антонов из BitRiver.

https://ria.ru/20240217/dram-1927903210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа