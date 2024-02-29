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В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам - РИА Новости, 29.02.2024
В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:39
2024-02-29T13:39
2024-02-29T17:44
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По оценкам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно - с 2025 по 2028 год", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам
Путин о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам
2024-02-29T13:39
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Владимир Путин
В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
Путин объявил о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам