https://ria.ru/20240229/dolgi-1930226078.html

В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам

В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам - РИА Новости, 29.02.2024

В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам

Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:39

2024-02-29T13:39

2024-02-29T17:44

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930264006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6847995ff385adb4a9bb1bd9da893f8.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего, надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По оценкам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно - с 2025 по 2028 год", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240216/podmoskove-1927850304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам Путин о списании двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам 2024-02-29T13:39 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин