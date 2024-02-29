https://ria.ru/20240229/diversanty-1930168374.html

ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы

ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы - РИА Новости, 29.02.2024

ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:59

2024-02-29T11:59

2024-02-29T12:11

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя четыре с десантом лодки были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25-ти украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, безопасность