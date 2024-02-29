ВС России уничтожили украинских диверсантов в районе Тендровской косы
ВС России уничтожили украинских диверсантов на лодках в районе Тендровской косы
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, которая попыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы, уничтожены 25 диверсантов, один взят в плен, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя четыре с десантом лодки были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Потери противника составили до 25-ти украинских военнослужащих. Один военнослужащий взят в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.